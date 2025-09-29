Костюк не потиснула руку Соснович та обіграла білоруську спортсменку

Марта Костюк під час матчу. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до четвертого кола престижного турніру WTA-1000 у Пекіні, обігравши "нейтральну" Олександру Соснович. Матч завершився впевненою перемогою українки у двох сетах — 6:4, 6:2.

Однак поєдинок запам'ятався не тільки грою українки, а і її вчинком, повідомляє портал Новини.LIVE.

Марта Костюк розпочала турнір із другого кола, де впевнено переграла німкеню Еллу Зайдель. На момент третього раунду вона залишалася єдиною представницею України, адже Еліна Світоліна знялася з турніру, а Даяна Ястремська та Дарина Стародубцева поступилися на старті.

Марта Костюк з уболівальниками. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Важлива перемога українки

Соснович підійшла до зустрічі з Костюк через кваліфікацію, де серед інших суперниць вибила ексчемпіонку "Великого шолома" Наомі Осаку. У Пекіні вона посідає 130-те місце в рейтингу WTA, проте чинила опір у першому сеті, перш ніж поступитися.

Вирішальним у стартовій партії став брейк Костюк у сьомому геймі. У другому сеті українка оформила два брейки поспіль і зберегла впевненість до кінця. Суперниця не реалізувала жодного з 11 брейк-пойнтів, а Костюк закрила матч із другого матчболу. Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин.

WTA 1000. Пекін, третє коло.

Олександра Соснович — Марта Костюк (Україна, 23) — 0:2 (4:6, 2:6)

Після завершення зустрічі Костюк відмовилася від післяматчевого рукостискання з білоруською суперницею. В 1/8 фіналу China Open-2025 на українку чекає дуель з американкою Джессікою Пегулою або британкою Еммою Радукану.

