Виктор Коваленко подписал контракт с кипрским Арисом Лимасол до 2027 года

Украинский полузащитник Виктор Коваленко, который последние сезоны провел в Серии А, нашел новую команду. Полузащитник будет играть на Кипре.

Коваленко официально представил своим игроком кипрский "Арис" Лимасол.

Коваленко, который был свободным агентом, подписал с "Арисом" соглашение на два года — до лета 2027-го. Последние полгода 29-летний футболист провел в составе итальянского "Эмполи".

Летом 2025-го года Коваленко покинул клуб как свободный агент после завершения контракта с "Эмполи". В прошлом сезоне Виктор сыграл лишь в восьми матчах во всех турнирах, забив один гол.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Коваленко в 1 млн евро.

Коваленко выступал за донецкий "Шахтер", итальянские "Аталанту", "Специю" и "Эмполи". За сборную Украины 29-летний хавбек провел 33 матча, но последний раз вызывался в 2022 году.

"Арис" Лимасол в прошлом сезоне финишировал четвертым в чемпионате Кипра и рассчитывает на опыт Коваленко.

За клуб играет 34-летний скандальный россиянин Александр Кокорин, который прославился тем, что считался самым большим талантом в российском футболе, но из-за алкоголя и вечеринок потерял форму.

