Главная Спорт Коваленко перешел в клуб, где играет скандальный россиянин

Коваленко перешел в клуб, где играет скандальный россиянин

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 21:58
Виктор Коваленко подписал контракт с кипрским Арисом Лимасол до 2027 года
Виктор Коваленко. Фото: "Арис" Лимасол

Украинский полузащитник Виктор Коваленко, который последние сезоны провел в Серии А, нашел новую команду. Полузащитник будет играть на Кипре.

Коваленко официально представил своим игроком кипрский "Арис" Лимасол.

Виктор Коваленко
Виктор Коваленко. Фото: "Арис"

Новый клуб Коваленко

Коваленко, который был свободным агентом, подписал с "Арисом" соглашение на два года — до лета 2027-го. Последние полгода 29-летний футболист провел в составе итальянского "Эмполи".

Летом 2025-го года Коваленко покинул клуб как свободный агент после завершения контракта с "Эмполи". В прошлом сезоне Виктор сыграл лишь в восьми матчах во всех турнирах, забив один гол.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Коваленко в 1 млн евро.

Коваленко выступал за донецкий "Шахтер", итальянские "Аталанту", "Специю" и "Эмполи". За сборную Украины 29-летний хавбек провел 33 матча, но последний раз вызывался в 2022 году.

"Арис" Лимасол в прошлом сезоне финишировал четвертым в чемпионате Кипра и рассчитывает на опыт Коваленко.

За клуб играет 34-летний скандальный россиянин Александр Кокорин, который прославился тем, что считался самым большим талантом в российском футболе, но из-за алкоголя и вечеринок потерял форму.

Напомним, вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов признался, что ему тяжело играть на скамейке запасных.

Ранее были опубликованы малоизвестные факты об Андрее Шевченко.

Александра Шовковского вскоре могут убрать из киевского "Динамо".

футбол Кипр Футбол трансферы Арис Виктор Коваленко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
