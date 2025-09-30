Відео
Головна Спорт Коваленко перейшов в клуб, де грає скандальний росіянин

Коваленко перейшов в клуб, де грає скандальний росіянин

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 21:58
Віктор Коваленко підписав контракт з кіпрським Арісом Лімасол до 2027 року
Віктор Коваленко. Фото: "Аріс" Лімасол

Український півзахисник Віктор Коваленко, який останні сезони провів в Серії А, знайшов нову команду. Півзахисник гратиме на Кіпрі.

Коваленко офіційно представив своїм гравцем кіпрський "Аріс" Лімасол.

Віктор Коваленко. Фото: "Аріс"

Новий клуб Коваленка

Коваленко, який був вільним агентом, підписав з "Арісом" угоду на два роки — до літа 2027-го. Останні пів року 29-річний футболіст провів у складі італійського "Емполі".

Влітку 2025-го року Коваленко покинув клуб як вільний агент після завершення контракту з "Емполі". Минулого сезону Віктор зіграв лише у восьми матчах у всіх турнірах, забивши один гол.

Аналітичний портал Transfermarkt оцінює Коваленко в 1 млн євро.

Коваленко виступав за донецький "Шахтар", італійські "Аталанту", "Спецію" та "Емполі". За збірну України 29-річний хавбек провів 33 матчі, але востаннє викликався у 2022 році.

"Аріс" Лімасол минулого сезону фінішував четвертим у чемпіонаті Кіпру і розраховує на досвід Коваленка.

За клуб грає 34-річний скандальний росіянин Олександр Кокорін, який прославився тим, що вважався найбільшим талантом в російському футболі, але через алкоголь та вечірки втратив форму.

Нагадаємо, воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов зізнався, що йому важко грати на лавці запасних.                            .

Раніше було опубліковано  маловідомі факти про Андрія Шевченка.

Олександра Шовковського невдовзі можуть прибрати з київського "Динамо".

футбол Кіпр Футбол трансфери Аріс Віктор Коваленко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
