Главная Спорт Лапин узнал соперника на следующий бой

Лапин узнал соперника на следующий бой

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 22:31
Лапин проведет бой против Бульмейстерса 21 марта
Даниэль Лапин. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин узнал соперника на следующий поединок. Им станет латвийский боксер Кристапс Бульмейстерс.

Об организации поединка сообщили организаторы турнира, передает портал Новини.LIVE.

Бой состоится в Лесниках

Поединок Лапина запланирован на 21 марта. Вечер бокса состоится в Лесниках под Киевом на территории Equides Club.

Украинский боксер выйдет в ринг для защиты сразу двух поясов в полутяжелом весе — IBF International и WBA Continental. 33-летний латвиец в профессиональной карьере он провел 18 поединков, одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. Пять боев он завершил досрочно.

Даниэль Лапин имеет в своем активе 12 побед в 12 боях, из которых четыре завершились нокаутом. Украинец в последний раз выходил в ринг в июле прошлого года, когда победил британца Льюиса Эдмондсона.

Боксерский вечер организует промоутерская компания Usyk 17 Promotions, которая принадлежит чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александру Усику.

Напомним, ранее топовый боксер оценил навыки Александра Усика.

Также ранее стало известно, как Тайсон Фьюри повлиял на бой Усика и Рико Верховена.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
