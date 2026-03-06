Лапин проведет бой против Бульмейстерса 21 марта

Лапин узнал соперника на следующий бой
Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин узнал соперника на следующий поединок. Им станет латвийский боксер Кристапс Бульмейстерс.
Бой состоится в Лесниках
Бой состоится в Лесниках
Поединок Лапина запланирован на 21 марта. Вечер бокса состоится в Лесниках под Киевом на территории Equides Club.
Украинский боксер выйдет в ринг для защиты сразу двух поясов в полутяжелом весе — IBF International и WBA Continental. 33-летний латвиец в профессиональной карьере он провел 18 поединков, одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. Пять боев он завершил досрочно.
Даниэль Лапин имеет в своем активе 12 побед в 12 боях, из которых четыре завершились нокаутом. Украинец в последний раз выходил в ринг в июле прошлого года, когда победил британца Льюиса Эдмондсона.
Боксерский вечер организует промоутерская компания Usyk 17 Promotions, которая принадлежит чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александру Усику.
