Лапін проведе захист титулів проти латвійця Бульмейстерса

Український боксер Даніель Лапін проведе наступний поєдинок проти латвійця Крістапса Бульмейстерса. Бій пройде у межах вечора боксу компанії Usyk 17 Promotions.

Про організацію поєдинку повідомили організатори турніру, передає портал Новини.LIVE.

Бій відбудеться у Лісниках

Поєдинок Лапіна запланований на 21 березня. Вечір боксу відбудеться у Лісниках під Києвом на території Equides Club.

Український боксер вийде у ринг для захисту одразу двох поясів у напівважкій вазі — IBF International та WBA Continental. 33-річний латвієць у професійній кар’єрі він провів 18 поєдинків, здобув 14 перемог і зазнав чотирьох поразок. П’ять боїв він завершив достроково.

Даніель Лапін має у своєму активі 12 перемог у 12 боях, з яких чотири завершилися нокаутом. Українець востаннє виходив у ринг у липні минулого року, коли переміг британця Льюїса Едмондсона.

Боксерський вечір організовує промоутерська компанія Usyk 17 Promotions, яка належить чемпіону світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександру Усику.

