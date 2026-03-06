Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Названо наступного суперника Даніеля Лапіна

Названо наступного суперника Даніеля Лапіна

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 22:31
Лапін проведе захист титулів проти латвійця Бульмейстерса
Даніель Лапін. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Український боксер Даніель Лапін проведе наступний поєдинок проти латвійця Крістапса Бульмейстерса. Бій пройде у межах вечора боксу компанії Usyk 17 Promotions.

Про організацію поєдинку повідомили організатори турніру, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Даниэль Лапин
Даніель Лапін. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Бій відбудеться у Лісниках

Поєдинок Лапіна запланований на 21 березня. Вечір боксу відбудеться у Лісниках під Києвом на території Equides Club.

Український боксер вийде у ринг для захисту одразу двох поясів у напівважкій вазі — IBF International та WBA Continental. 33-річний латвієць у професійній кар’єрі він провів 18 поєдинків, здобув 14 перемог і зазнав чотирьох поразок. П’ять боїв він завершив достроково.

Даніель Лапін має у своєму активі 12 перемог у 12 боях, з яких чотири завершилися нокаутом. Українець востаннє виходив у ринг у липні минулого року, коли переміг британця Льюїса Едмондсона.

Боксерський вечір організовує промоутерська компанія Usyk 17 Promotions, яка належить чемпіону світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександру Усику.

Нагадаємо, раніше топовий боксер оцінив навички Олександра Усика.

Також раніше стало відомо, як Тайсон Ф'юрі вплинув на бій Усика та Ріко Верховена.

бокс професійний бокс Даниель Лапін українські боксери Usyk17
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації