Левченко исключена из списка участников чемпионата Европы по легкой атлетике

Украинская спортсменка Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 10 по 16 августа в английском Бирмингеме. Украину в прыжках в высоту могли представлять сразу четыре спортсменки. Однако участие в турнире примут только две из них.

Юлия Левченко и Екатерина Табашник пропустят турнир, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на World Athletics.

Квалификация на чемпионат Европы по легкой атлетике завершилась 26 июля. Прямым нормативом оказалась высота 1,94 м. Его сумели выполнить только 10 спортсменок, которые примут участие в соревновании. Остальные участницы попадут на турнир в соответствии с рейтингом World Athletics.

Заявка на чемпионат Европы по легкой атлетике (прыжки в высоту у женщин). Фото: скриншот World Athletics

Амбиции Магучих и травма Левченко

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих готовится к турниру в статусе действующей чемпионки. Она побеждала на Евро-2022 в Мюнхене и Евро-2024 в Риме. Также Украину на соревновании представит Ирина Геращенко, которая на прошлом чемпионате завоевала "бронзу".

Не сможет участвовать в турнире Юлия Левченко. Она удачно начала сезон с побед на январском турнире в Коттбусе и Вайнхайме, а также с серебряной медали на зимнем чемпионате мира в помещении в Торуни с результатом 1,99 м. Помимо этого, она праздновала успех на этапе Бриллиатовой лиги в Сямене в конце мая 2026 года. Юлия выполнила норматив на чемпионат Европы, однако летом получила бытовую травму, после которой продолжает восстанавливаться.

Главными конкурентками Ярославы Магучих и Ирины Геращенко станут Ангелина Топич (Сербия), Мария Жодзик (Польша) и Кристина Хонзель (Германия). Основная соперница украинок Никола Олислагерс из Австралии по понятным причинам в турнире участия не примет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о том, сколько олимпийская чемпионка Ярослава Магучих зарабатывает в год.

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