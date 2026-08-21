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Главная Спорт Левченко объяснил, почему Трубин потерял место в основе Бенфики

Левченко объяснил, почему Трубин потерял место в основе Бенфики

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 10:49
У Трубина есть шанс вернуться в основной состав Бенфики
Анатолий Трубин перед матчем. Фото: intagram.com/slbenfica/

Экс-футболист Евгений Левченко оценил ситуацию Анатолия Трубина в лиссабонской "Бенфике". Украинский вратарь не выходит в стартовом составе "орлов" уже в пяти матчах подряд. Эксперт считает, что голкиперу необходимо продолжать работать на тренировках и доказывать тренерскому штабу готовность конкурировать за место в основе.

При этом бывший игрок сборной Украины не видит в ситуации Трубина каких-либо скрытых причин, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

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Что происходит с украинским вратарем

Левченко отметил, что выбор основного голкипера зависит от требований главного тренера и игровой модели команды. В частности, преимущество может получить голкипер, который лучше действует ногами, если тренер делает акцент на контроле мяча и начале атак через вратаря.

"Если игрок понимает, что он на 100 процентов еще не готов, то надо работать над собой и доказывать, что ты сможешь составить конкуренцию другому игроку. Если у тебя есть два игрока примерно одинакового уровня и тренер выбирает другого, который лучше играет ногами, что тут сказать?" — задал вопрос Левченко. 

В сезоне-2025/26 Трубин оставался основным голкипером "Бенфики" в чемпионате Португалии: он провел 32 матча, пропустил 24 мяча и записал на свой счет 13 сухих встреч. В Лиге чемпионов украинец сыграл 10 матчей, забил гол мадридскому "Реалу". Также Анатолий выходил на поле в Кубке Португалии, Кубке лиги и Суперкубке.

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Новый сезон Трубин начал в статусе резервного вратаря "Бенфики" и получил игровую практику только в двух матчах квалификации Лиги Европы против "Санкт-Галлена".

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что сразу несколько украинских клубов исчезли за последние пять лет, и тенденция продолжает ухудшаться. 

Ранее Новини.LIVE писали о кандидатах на должность главного тренера киевского "Динамо" в случае ухода Игоря Костюка. 

спорт футбол Бенфика Анатолий Трубин Евгений Левченко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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