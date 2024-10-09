Алисон травмировался и пропустит важные матчи Ливерпуля

Голкипер Алисон Бекер во время матча. Фото: Reuters/David Klein

Голкипер сборной Бразилии и английского "Ливерпуля" Алисон Бекер не сможет играть в футбол в течении как минимум шести недель. Информация о тяжелой травме футболиста подтвердилась.

Опытный голкипер получил повреждение в конце матча АПЛ против "Кристал Пэлас", сообщает The Times.

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В рамках 7 тура чемпионата Англии "Ливерпуль" с минимальным счетом обыграл "Кристал Пэлас" (1:0). На 79-й минуте поединка Алисон Бекер попросил о замене. Вместо бразильца на поле вышел Витезслав Ярош.

Алисон Бекер в игре с "Болоньей". Фото: Reuters/Molly Darlington

Что известно о травме Алисона

Опытный голкипер получил травму бедра и выбыл из строя как минимум на шесть недель. Еще в начале сезоне Алисон и полузащитник Родри говорили о том, что большое количество матчей приводят к травмам футболистов. Теперь оба игрока оказались в лазарете.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" ведет борьбу за чемпионский титул. После паузы на матчи сборных подопечные Арне Слота сыграют в АПЛ с "Челси", "Арсеналом", "Брайтоном" и "Астон Виллой", а также будут противостоять "РР Лейпцигу" в Лиге чемпионов.

В "Ливерпуле" надеются на то, что Алисон успеет восстановиться до поединка с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов (27 ноября) и с матчем против "Манчестер Сити" в АПЛ (1 декабря).

Напомним, бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже нашел новую работу.

А руководство "Ливерпуля" выбрало футболиста, который заменит в команде Мохаммеда Салаха.