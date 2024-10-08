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Ливерпуль нашел замену Салаху в чемпионате Германии — готовится трансфер

8 октября 2024 15:08
Сергей Романчук - Редактор
Ливерпуль нашел замену Салаху в дортмундской Боруссии
Мохаммед Салах во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Сергей Романчук - Редактор

Руководство английского "Ливерпуля" уже ищет замену лидеру команды. Форвард Мохаммед Салах летом следующего года присоединится к "ПСЖ" на правах свободного агента.

"Ливерпуль" хочет заменить египтянина звездой дортмундской "Боруссии", сообщает Bild

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Мохаммед Салах выступает в "Ливерпуле" с 2017 года, однако нынешний сезон станет последним для форварда на стадионе "Энфилд". Клуб не сумел договориться с игроком о продлении контракта, который закончится летом 2025 года. Салах готовится принять предложение французского "ПСЖ", которое сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. 

Кто заменит Салаха в "Ливерпуле" 

В английском клубе смирились с потерей египтянина. Ему уже нашли замену. "Ливерпуль" претендует на форварда сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми. "Красные" готовы предложить за футболиста 50 млн евро. 

Карим Адейеми
Карим Адейеми после матча. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Адейеми перешел в "Боруссию" летом 2022 года из австрийского "РБ Зальцбург" за 30 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил пять голов и сделал три результативные передачи. 

Напомним, голкипер "Ливерпуля" Алисон может пропустить важный матч АПЛ с "Челси" из-за травмы. 

А лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне готовится стать одноклубником Криштиану Роналду. 

футбол Футбол трансферы Боруссия Дортмунд Ливерпуль Мохамед Салах Карим Адейеми

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