Ливерпуль нашел замену Салаху в дортмундской Боруссии

Мохаммед Салах во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Руководство английского "Ливерпуля" уже ищет замену лидеру команды. Форвард Мохаммед Салах летом следующего года присоединится к "ПСЖ" на правах свободного агента.

"Ливерпуль" хочет заменить египтянина звездой дортмундской "Боруссии", сообщает Bild.

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Мохаммед Салах выступает в "Ливерпуле" с 2017 года, однако нынешний сезон станет последним для форварда на стадионе "Энфилд". Клуб не сумел договориться с игроком о продлении контракта, который закончится летом 2025 года. Салах готовится принять предложение французского "ПСЖ", которое сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Кто заменит Салаха в "Ливерпуле"

В английском клубе смирились с потерей египтянина. Ему уже нашли замену. "Ливерпуль" претендует на форварда сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми. "Красные" готовы предложить за футболиста 50 млн евро.

Карим Адейеми после матча. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Адейеми перешел в "Боруссию" летом 2022 года из австрийского "РБ Зальцбург" за 30 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Напомним, голкипер "Ливерпуля" Алисон может пропустить важный матч АПЛ с "Челси" из-за травмы.

А лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне готовится стать одноклубником Криштиану Роналду.