Алисон Бекер и Макалистер пропустит матч Ливерпуля с Челси

Алисон Бекер работает на тренировке. Фото: Reuters/Lee Smith

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот опасается, что голкипер Алисон Бекер пропустит матч с "Челси". Бразильский футболист получил травму подколенного сухожилия.

Вратарь хромал в последние минуты матча с "Кристал Пэлас", сообщает Daily Mail.

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В седьмом туре английской Премьер-лиги "Ливерпуль" обыграл на выезде "Кристал Пэлас" со счетом 1:0 благодаря голу Диогу Жота. Это позволило команде Арне Слота вернуться на первое место в турнирной таблице. Следующим соперником "Ливерпуля" станет "Челси".

Алисон в матче против "Кристал Пэлас". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Травма Алисона Бекера

В чемпионате Англии начнется пауза на матчи национальных команд. Турнир возобновится во второй части октября. "Ливерпуль" примет "Челси" 20 октября, но не исключено, что ворота "красных" будет защищать не Алисон Бекер.

Голкипер не поедет в сборную Бразилии из-за травмы, но степень ее серьезности станет известна только после медицинского обследования. Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что Алисон может не успеть восстановиться к матчу с "Челси".

Также игру пропустит Алексис Макаллистер, который получил травму паха.

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