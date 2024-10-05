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Алисон не поможет Ливерпулю в важном матче против Челси

5 октября 2024 21:10
Сергей Романчук - Редактор
Алисон Бекер и Макалистер пропустит матч Ливерпуля с Челси
Алисон Бекер работает на тренировке. Фото: Reuters/Lee Smith
Сергей Романчук - Редактор

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот опасается, что голкипер Алисон Бекер пропустит матч с "Челси". Бразильский футболист получил травму подколенного сухожилия.

Вратарь хромал в последние минуты матча с "Кристал Пэлас", сообщает Daily Mail.

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В седьмом туре английской Премьер-лиги "Ливерпуль" обыграл на выезде "Кристал Пэлас" со счетом 1:0 благодаря голу Диогу Жота. Это позволило команде Арне Слота вернуться на первое место в турнирной таблице. Следующим соперником "Ливерпуля" станет "Челси". 

Алиссон Бекер
Алисон в матче против "Кристал Пэлас". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Травма Алисона Бекера 

В чемпионате Англии начнется пауза на матчи национальных команд. Турнир возобновится во второй части октября. "Ливерпуль" примет "Челси" 20 октября, но не исключено, что ворота "красных" будет защищать не Алисон Бекер. 

Голкипер не поедет в сборную Бразилии из-за травмы, но степень ее серьезности станет известна только после медицинского обследования. Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что Алисон может не успеть восстановиться к матчу с "Челси". 

Также игру пропустит Алексис Макаллистер, который получил травму паха. 

Напомним, форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах уже летом станет игроком одного из самых богатых клубов мира. 

А "Манчестер Юнайтед" может продать Алехандро Гарначо, которого хотят подписать "Ювентус" и "Барселона". 

Лондонский "Челси" готовится потратить 80 млн фунтов стерлингов на одного из лучших форвардов чемпионата Германии. 

В мадридском "Реале" начался конфликт между Килианом Мбаппе и другими звездами испанской команды. 

спорт футбол Ливерпуль Челси Алисон АПЛ

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