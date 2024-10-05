Аліссон Бекер та Макалістер пропустить матч Ліверпуля з Челсі

Аліссон Бекер працює на тренуванні. Фото: Reuters/Lee Smith

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот побоюється, що голкіпер Аліссон Бекер пропустить матч із "Челсі". Бразильський футболіст зазнав травми підколінного сухожилля.

Воротар кульгав в останні хвилини матчу з "Крістал Пелас", повідомляє Daily Mail.

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Аліссон у матчі проти "Крістал Пелас". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Травма Аліссона Бекера

У чемпіонаті Англії розпочнеться пауза на матчі національних команд. Турнір відновиться у другій частині жовтня. "Ліверпуль" прийме "Челсі" 20 жовтня, але не виключено, що ворота "червоних" захищатиме не Аліссон Бекер.

Голкіпер не поїде до збірної Бразилії через травму, але ступінь її серйозності стане відомим лише після медичного обстеження. Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот вважає, що Аліссон може не встигнути відновитися до матчу з "Челсі".

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