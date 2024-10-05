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Аліссон не допоможе Ліверпулю у важливому матчі проти Челсі

5 жовтня 2024 21:10
Сергій Романчук - Редактор
Аліссон Бекер та Макалістер пропустить матч Ліверпуля з Челсі
Аліссон Бекер працює на тренуванні. Фото: Reuters/Lee Smith
Сергій Романчук - Редактор

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот побоюється, що голкіпер Аліссон Бекер пропустить матч із "Челсі". Бразильський футболіст зазнав травми підколінного сухожилля.

Воротар кульгав в останні хвилини матчу з "Крістал Пелас", повідомляє Daily Mail.

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У сьомому турі англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" обіграв на виїзді "Крістал Пелас" з рахунком 1:0 завдяки голу Діогу Жота. Це дозволило команді Арне Слота повернутися на перше місце у турнірній таблиці. Наступним суперником "Ліверпуля" стане "Челсі".

Аліссон Бекер
Аліссон у матчі проти "Крістал Пелас". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Травма Аліссона Бекера

У чемпіонаті Англії розпочнеться пауза на матчі національних команд. Турнір відновиться у другій частині жовтня. "Ліверпуль" прийме "Челсі" 20 жовтня, але не виключено, що ворота "червоних" захищатиме не Аліссон Бекер.

Голкіпер не поїде до збірної Бразилії через травму, але ступінь її серйозності стане відомим лише після медичного обстеження. Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот вважає, що Аліссон може не встигнути відновитися до матчу з "Челсі".

Також гру пропустить Алексіс Макалістер, який отримав травму паху.

Нагадаємо, форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах уже влітку стане гравцем одного із найбагатших клубів світу.

А "Манчестер Юнайтед" може продати Алехандро Гарначо, якого хочуть підписати "Ювентус" та "Барселона".

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спорт футбол Ліверпуль Челсі Алісон АПЛ

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