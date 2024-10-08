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Ліверпуль знайшов заміну Салаху у чемпіонаті Німеччини — готується трансфер

8 жовтня 2024 15:08
Сергій Романчук - Редактор
Ліверпуль знайшов заміну Салаху у дортмундській Боруссії
Мохаммед Салах під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Сергій Романчук - Редактор

Керівництво англійського "Ліверпуля" вже шукає заміну на лідера команди. Форвард Мохаммед Салах улітку наступного року приєднається до "ПСЖ" на правах вільного агента.

"Ліверпуль" хоче замінити єгиптянина зіркою дортмундської "Боруссії", повідомляє Bild.

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Мохаммед Салах виступає у "Ліверпулі" з 2017 року, проте нинішній сезон стане останнім для форварда на стадіоні "Енфілд". Клуб не зумів домовитись із гравцем про продовження контракту, який закінчиться влітку 2025 року. Салах готується прийняти пропозицію французького "ПСЖ", який зробить його одним з найоплачуваніших футболістів світу.

Хто замінить Салаха у "Ліверпулі"

В англійському клубі змирилися із втратою єгиптянина. Йому вже знайшли заміну. "Ліверпуль" претендує на форварда збірної Німеччини та дортмундської "Боруссії" Каріма Адеємі. "Червоні" готові запропонувати за футболіста 50 млн євро.

Карім Адейемі
Карім Адеємі після матчу. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Адеємі перейшов до "Боруссії" влітку 2022 року з австрійського "РБ Зальцбург" за 30 млн євро. Нинішнього сезону 22-річний футболіст забив п'ять голів і зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, голкіпер "Ліверпуля" Аліссон може пропустити важливий матч АПЛ із "Челсі" через травму.

А лідер "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне готується стати одноклубником Кріштіану Роналду.

футбол Футбол трансфери Боруссія Дортмунд Ліверпуль Мохамед Салах Карім Адеємі

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