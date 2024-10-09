Аліссон травмувався і пропустить важливі матчі Ліверпуля

Голкіпер Аліссон Бекер під час матчу. Фото: Reuters/David Klein

Голкіпер збірної Бразилії та англійського "Ліверпуля" Аліссон Бекер не зможе грати у футбол протягом щонайменше шести тижнів. Інформація про тяжку травму футболіста підтвердилася.

Досвідчений голкіпер отримав пошкодження наприкінці матчу АПЛ проти "Крістал Пелас", повідомляє The Times.

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У рамках 7 туру чемпіонату Англії "Ліверпуль" з мінімальним рахунком обіграв "Крістал Пелас" (1:0). На 79-й хвилині поєдинку Аліссон Бекер попросив про заміну. Замість бразильця на поле вийшов Вітезслав Ярош.

Аліссон Бекер у грі з "Болоньєю". Фото: Reuters/Molly Darlington

Що відомо про травму Аліссона

Досвідчений голкіпер отримав травму стегна і вибув з ладу щонайменше на шість тижнів. Ще на початку сезону Аліссон та півзахисник Родрі говорили про те, що велика кількість матчів призводять до травм футболістів. Тепер обидва гравці опинилися в лазареті.

Нинішнього сезону "Ліверпуль" веде боротьбу за чемпіонський титул. Після паузи на матчі збірних підопічні Арне Слота зіграють в АПЛ з "Челсі", "Арсеналом", "Брайтоном" та "Астон Віллою", а також протистоятимуть "РР Лейпцигу" у Лізі чемпіонів.

У "Ліверпулі" сподіваються на те, що Алісон встигне відновитися до поєдинку з мадридським "Реалом" у Лізі чемпіонів (27 листопада) та з матчем проти "Манчестер Сіті" в АПЛ (1 грудня).

Нагадаємо, колишній тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп вже знайшов нову роботу.

А керівництво "Ліверпуля" обрало футболіста, який замінить у команді Мохаммеда Салаха.