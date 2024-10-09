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Збірна Бразилії може зіграти товариський матч із Росією — зроблено заяву

9 жовтня 2024 09:31
Станіслав Костюк - Редактор
Збірна Росії може зіграти матч зі збірною Бразилії
Рафінья у складі збірної Бразилії. Фото: instagram.com/brasilfootballnationalteam/
Станіслав Костюк - Редактор

Збірна Росії з футболу має труднощі з пошуком суперників для товариських матчів. Проте колишній півзахисник команди Владислав Радімов запропонував розв'язання цієї проблеми.

Російська команда може зіграти зі збірною Бразилії, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Відомий у минулому півзахисник російського "Зеніту" поділився ідеєю, згідно з якою суперником команди Валерія Карпіна можуть стати бразильці. РФС отримує відмову за відмовою на пропозиції допомогти Росії організувати товариський поєдинок, проте Владислав Радімов знайшов розв'язання проблеми.

Збірна Бразилії
Збірна Бразилії перед грою. Фото: instagram.com/brasilfootballnationalteam/

Матч Росії із Бразилією

Радімов не сумнівається у тому, що організувати таке протистояння є абсолютно реальним. Суперниками збірної Бразилії традиційно стають сильніші команди світу, і вона не збирається грати з Росією. Проте Радімов запропонував створити "альтернативну збірну Бразилії".

Йдеться про футболістів із цієї країни, які у різний час виступали у чемпіонаті Росії з футболу. Багато хто з них досі грає у клубах із цієї країни. Проте останнім часом бразильці неохоче їдуть до РПЛ, а відомі футболісти відмовляються від вигідних пропозицій.

Щодо збірної Росії, її останнім суперником стала національна команда В'єтнаму, яку команда Карпіна обіграла з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що півзахисником збірної України Георгієм Судаковим цікавляться одразу п'ять англійських клубів.

А ведуча УПЛ ТБ Марія Третяк взяла участь у гарячій фотосесії та поділилася знімками з уболівальниками.

спорт футбол Бразилія Збірна Росії з футболу російські спортсмени

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