Сборная России может сыграть матч со сборной Бразилии

Рафинья в составе сборной Бразилии. Фото: instagram.com/brasilfootballnationalteam/

Сборная России по футболу испытывает сложности с поиском соперников для товарищеских матчей. Однако бывший полузащитник команды Владислав Радимов предложил решение этой проблемы.

Российская команда может сыграть со сборной Бразилии, сообщают местные СМИ.

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Известный в прошлом полузащитник российского "Зенита" поделился идеей, согласно которой соперником команды Валерия Карпина могут стать бразильцы. РФС получает отказ за отказом на предложения помочь России организовать товарищеский поединок, однако Владислав Радимов нашел решение проблемы.

Сборная Бразилии перед игрой. Фото: instagram.com/brasilfootballnationalteam/

Матч России с Бразилией

Радимов не сомневается в том, что организовать такое противостояние абсолютно реально. Соперниками сборной Бразилии традиционно становятся сильнейшие команды мира, и она не собирается играть с Россией. Однако Радимов предложил создать "альтернативную сборную Бразилии".

Речь идет о футболистах из этой страны, которые в разное время выступали в чемпионате России по футболу. Многие из них до сих пор играют в клубах из этой страны. Впрочем, в последнее время бразильцы неохотно едут в РПЛ, а известные футболисты отказываются от выгодных предложений.

Что касается сборной России, ее последним соперником стала национальная команда Вьетнама, которую команда Карпина обыграла со счетом 3:0.

Напомним, что полузащитником сборной Украины Георгием Судаковым интересуются сразу пять английских клубов.

А ведущая УПЛ ТБ Мария Третяк приняла участие в горячей фотосессии и поделилась снимками с болельщиками.