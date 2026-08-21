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Магучих против Олислагерс: где и когда смотреть турнир в Силезии

21 августа 2026 09:59
Ярослава Магучих в Бирмингеме. Фото: Reuters
Владимир Соборный
Редактор, спортивный обозреватель

Сразу три украинские прыгуньи в высоту выступят на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии. Чемпионка Европы Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко вошли в стартовый список соревнований. Турнир пройдет 23 августа.

Для Магучих и Геращенко это будет первый старт после чемпионата Европы-2026, сообщают Новини.LIVE.

Мария Жодзик, Ярослава Магучих и Мария Вукович. Фото: Reuters

Юлия Левченко вернется к соревнованиям после травмы. Она пропустила несколько месяцев, хотя начала год с серии побед на международных турнирах. Расширенное представительство атлеток из Украины повышает шансы на медали. Однако им будут противостоять сильнейшие соперницы со всего мира. 

Прыжок Ирины Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Кто выступит против украинок

В женском секторе прыжков в высоту заявлены 11 спортсменок. Среди соперниц украинок будут австралийки Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон, призерки чемпионата Европы Мария Жодзик из Польши и Мария Вукович из Черногории, а также Ангелина Топич, Вашти Каннингем и другие спортсменки.

Юлия Левченко набрала форму после травмы. Фото: instagram.com/levchenkou/

Список участниц

  • Никола Олислагерс (Австралия)
  • Ирина Геращенко (Украина)
  • Юлия Левченко (Украина)
  • Элеонор Паттерсон (Австралия)
  • Ангелина Топич (Сербия)
  • Мария Жодзик (Польша)
  • Мария Вукович (Черногория)
  • Вашти Каннингем (США)
  • Ламара Дистин (Ямайка)
  • Луис Экман (Швеция)
  • Ярослава Магучих (Украина)

Для Левченко соревнования в Силезии станут первым стартом после бытовой травмы, из-за которой она пропустила чемпионат Европы. Последний раз украинка выступала в начале июня на этапе Континентального тура в финском Турку, где одержала победу. Магучих подходит к турниру в статусе чемпионки Европы-2026, а Геращенко на континентальном первенстве заняла пятое место.

Женские соревнования в прыжках в высоту пройдут 23 августа. Начало запланировано на 16:00 по киевскому времени. Этап Бриллиантовой лиги в Силезии пройдет в рамках Мемориала Камилы Сколимовской на стадионе в Хожуве. В Украине турнир будет транслировать "Суспільне Спорт". 

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