Хет-трик Мбаппе против Кайрата помог ему обойти Шевченко в списке бомбардиров ЛЧ

Во втором туре основного раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" в Казахстане обыграл местный "Кайрат" со счетом 5:0. Хет-трик в матче сделал Килиан Мбаппе.

Благодаря трем голам Мбаппе обошел украинца Андрея Шевченко по количеству забитых голов в Лиге чемпионов, сообщил портал Новини.LIVE.

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе приближается к Роналду и Месси

Мбаппе в матче второго тура против "Кайрата" забил свой 60-й гол в турнире. Первый — с пенальти на 25-й минуте, второй — на 52-й после паса от Тибо Куртуа, третий — мощным ударом из-за пределов штрафной на 73-й минуте.

Этот показатель позволил французу обойти легендарного Андрея Шевченко и занять 7-е место в историческом рейтинге бомбардиров ЛЧ. Cтолько же голов у Рууда ван Нистельроя.

Лидирует в рейтинге Криштиану Роналду — 141 мяч, вторым идет Лионель Месси — 129, а третий поляк Роберт Левандовский — 105.

На четвертой позиции Карим Бензема — 90, за ним следует испанец Рауль — 71.

