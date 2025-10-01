Відео
Головна Спорт Мбаппе обійшов Шевченка за голами в Лізі чемпіонів

Мбаппе обійшов Шевченка за голами в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 00:11
Хет-трик Мбаппе проти Кайрата допоміг йому обійти Шевченка у списку бомбардирів ЛЧ
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

У другому турі основного раунду Ліги чемпіонів мадридський "Реал" в Казахстані обіграв місцевий "Кайрат" з рахунком 5:0. Хет-трик в матчі зробив Кіліан Мбаппе.

Завдяки трьом голам Мбаппе обійшов українця Андрія Шевченка за кількістю забитих голів у Лізі чемпіонів, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе наближається до Роналду та Мессі

Мбаппе у матчі другого туру проти "Кайрата" забив свій 60-й гол у турнірі. Перший — з пенальті на 25-й хвилині, другий — на 52-й після пасу від Тібо Куртуа, третій — потужним ударом з-за меж штрафного на 73-й хвилині.

Цей показник дозволив французу обійти легендарного Андрія Шевченка та посісти 7-ме місце в історичному рейтингу бомбардирів ЛЧ. Cтільки ж голів у Рууда ван Ністельроя.

Лідирує в рейтингу Кріштіану Роналду — 141 м'яч, другим йде Ліонель Мессі — 129, а третій поляк Роберт Левандовський — 105.

На четвертій позиції Карім Бензема — 90, за ним йде іспанець Рауль — 71.

Нагадаємо, воротар "ПСЖ" та збірної Росії Матвій Сафонов пожалівся на Луїса Енріке.

Раніше стали відомі факти про Андрія Шевченка, які раніше не знали.

Олександра Шовковського невдовзі можуть звільнити зі столичного "Динамо" через три нічиї.

футбол Ліга чемпіонів Кіліан Мбаппе Андрій Шевченко єврокубки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
