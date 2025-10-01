Хет-трик Мбаппе проти Кайрата допоміг йому обійти Шевченка у списку бомбардирів ЛЧ

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

У другому турі основного раунду Ліги чемпіонів мадридський "Реал" в Казахстані обіграв місцевий "Кайрат" з рахунком 5:0. Хет-трик в матчі зробив Кіліан Мбаппе.

Завдяки трьом голам Мбаппе обійшов українця Андрія Шевченка за кількістю забитих голів у Лізі чемпіонів, повідомив портал Новини.LIVE.

Мбаппе наближається до Роналду та Мессі

Мбаппе у матчі другого туру проти "Кайрата" забив свій 60-й гол у турнірі. Перший — з пенальті на 25-й хвилині, другий — на 52-й після пасу від Тібо Куртуа, третій — потужним ударом з-за меж штрафного на 73-й хвилині.

Цей показник дозволив французу обійти легендарного Андрія Шевченка та посісти 7-ме місце в історичному рейтингу бомбардирів ЛЧ. Cтільки ж голів у Рууда ван Ністельроя.

Лідирує в рейтингу Кріштіану Роналду — 141 м'яч, другим йде Ліонель Мессі — 129, а третій поляк Роберт Левандовський — 105.

На четвертій позиції Карім Бензема — 90, за ним йде іспанець Рауль — 71.

