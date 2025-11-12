Видео
Видео

Милан решил, что делать с Мдричем на следующий сезон

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 08:04
обновлено: 08:17
Милан продлит контракт с Лукой Модричем — что известно
Лука Модрич. Фото: Reuters

"Милан" в начале сезона рискнул и подписал 40-летнего хорвата Луку Модрича. Сейчас футболист не может похвастаться, что играет от свистка до свистка.

В "Милане" решили, что будут делать с Модричем, сообщил Николо Скира.

Лука Модрич
Лука Модрич. Фото: Reuters

Что произойдет с Модричем

По информации источника, "Милан" активирует опцию продления контракта с Модричем до июня 2027-го года.

Текущее соглашение 40-летнего хорвата, подписанное в июле, истекает 30 июня 2026-го, но клуб не колеблется.

Главный тренер Массимилиано Аллегри и спортивный директор Игли Таре считают Модрича ключевым игроком, добавляющим опыта, контроля и лидерства в середине поля. В сезоне 2025/26 он провел 12 матчей за "россонери", забив 1 гол и отдав 2 ассиста

Модрич, покинувший "Реал" после 12 лет и пяти побед в ЛЧ, быстро стал сердцем "Милана". Его видение поля и пасы поднимают команду в борьбе за титул.

Напомним, известный футболист хотел бы вернуться в "Динамо" после великолепного сезона в евокубках.

