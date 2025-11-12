Відео
Україна
Мілан вирішив, що робити з Мдрічем на наступний сезон

Мілан вирішив, що робити з Мдрічем на наступний сезон

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 08:04
Оновлено: 08:17
Мілан продовжить контракт з Лукою Модрічем — що відомо
Лука Модріч. Фото: Reuters

"Мілан" на початку сезону ризикнув та підписав 40-річного хорвата Луку Модріча. Наразі футболіст не може похвалитися, що грає від свистка до свистка.

У "Мілані" вирішили, що робитимуть з Модрічем, повідомив Ніколо Скіра.

Читайте також:
Лука Модрич
Що станеться з Модричем

За інформацією джерела, "Мілан" активує опцію продовження контракту з Модрічем до червня 2027-г року.

Поточна угода 40-річного хорвата, підписана в липні, спливає 30 червня 2026-го, але клуб не вагається.

Головний тренер Массіміліано Аллегрі та спортивний директор Іглі Таре вважають Модріча ключовим гравцем, який додає досвіду, контролю та лідерства в середині поля. У сезоні 2025/26 він провів 12 матчів за "россонері", забивши 1 гол і віддавши 2 асисти

Модріч, який залишив "Реал" після 12 років і п’яти перемог в ЛЧ, швидко став серцем "Мілана". Його бачення поля та паси піднімають команду в боротьбі за титул.

футбол Мілан Серія А Лука Модріч контракт
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
