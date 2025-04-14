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Модрич збирається купити відомий клуб та шокувати вболівальників

14 квітня 2025 15:34
Іван Крутогоров - Редактор
Модрич готується до незвичайного повороту у своїй кар'єрі
Лука Модрич на лавці запасних. Фото: Reuters/Vincent West
Іван Крутогоров - Редактор

У кар'єрі футболіста збірної Хорватії Луки Модрича може відбутися серйозна зміна. Вона буде пов'язана з англійською Прем'єр-лігою.

Модрич звернув увагу на один із регіональних клубів, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Лука Модрич, як і раніше, не збирається завершувати кар'єру футболіста. Хорватський півзахисник планує виступити на Кубку Світу 2026 року, а також має намір провести в "Реалі" й наступний сезон. Одночасно з цим 39-річний футболіст інвестує у своє майбутнє.

Лука Модрич
Лука Модрич у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Matthew Childs

Модрич готує гучний проєкт

Лідер збірної Хорватії стане власником відомого клубу. Причому йдеться про команду, яка виступає в Англії, а не в Іспанії. Лука Модрич збирається придбати частину акцій валлійського "Суонсі".

У нинішньому сезоні "лебеді" виступають у Чемпіоншипі, другому за силою дивізіоні Англії. Після 42 поєдинків "Суонсі" набрав 54 бали та посідає 12 місце в турнірній таблиці. Модрич планує розвивати цей клуб, але не грати в ньому. Сума угоди поки не розголошується.

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