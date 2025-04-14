Модрич готовится к необычному повороту в своей карьере

Лука Модрич на скамейке запасных. Фото: Reuters/Vincent West

В карьере футболиста сборной Хорватии Луки Модрича может произойти серьезная перемена. Она будет связана с английской Премьер-лигой.

Модрич обратил внимание на один из региональных клубов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Лука Модрич по-прежнему не собирается завершать карьеру футболиста. Хорватский полузащитник планирует выступить на Кубке Мира 2026 года, а также намерен провести в "Реале" и следующий сезон. Одновременно с этим 39-летний футболист инвестирует в свое будущее.

Лука Модрич в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Matthew Childs

Модрич готовит громкий проект

Лидер сборной Хорватии станет владельцем известного клуба. Причем речь идет о команде, которая выступает в Англии, а не в Испании. Лука Модрич собирается приобрести часть акций валлийского "Суонси".

В нынешнем сезоне "лебеди" выступают в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии. После 42 поединков "Суонси" набрал 54 балла и занимает 12 место в турнирной таблице. Модрич планирует развивать этот клуб, но не играть в нем. Сумма сделки пока не разглашается.

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