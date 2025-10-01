Видео
Главная Спорт Самая красивая легкоатлетка мира показала, что у нее под халатом

Самая красивая легкоатлетка мира показала, что у нее под халатом

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 08:34
Самая красивая легкоатлетка мира Алика Шмидт показала фото в купальнике
Алика Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd

В мировой легкой атлетике много красивых женщин, но некоторые из них считаются настоящим эталоном красоты. Одной из топовых красавиц является бегунья Алика Шмидт из Германии.

В своей последней публикации в Instagram девушка показала, как отдыхает после тяжелого сезона.

Читайте также:

Отметим, что Алика сейчас очень популярна в соцсетях, где только в Instagram на нее подписано 5,5 млн фолловеров.

Алика Шмидт
Алика Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd

Самая красивая легкоатлетка мира

После сложного сезона 2025 года, где она перешла из бега на 400 метров еще и в бег на 800 метров, Шмидт сделала паузу в тренировках и наслаждается отдыхом.

В ярком купальнике, подчеркивающем ее стройную атлетическую фигуру, Алика поделилась своими фото.

Алика Шмидт
Алика Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd

Шмидт является ведущей бегуньей Германии, призером чемпионатов Европы, участвовала в Олимпиадах в Токио и Париже.

В 2025 году Шмидт провалила сезон, поскольку финишировала лишь шестой на национальных соревнованиях.

Алика Шмидт
Алика Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd

Несмотря на неудачи в спорте, ее страницы в соцсетях растут, как и суммы за рекламную интеграцию.

Напомним, российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов пожаловался на свое положение в клубе.

Ранее стало известно о фактах в отношении Андрея Шевченко, которые ранее не разглашались.

Легкая атлетика Алика Шмидт жены футболистов блондинки "Красотка"
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
