Самая красивая легкоатлетка мира Алика Шмидт показала фото в купальнике

Алика Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd

В мировой легкой атлетике много красивых женщин, но некоторые из них считаются настоящим эталоном красоты. Одной из топовых красавиц является бегунья Алика Шмидт из Германии.

В своей последней публикации в Instagram девушка показала, как отдыхает после тяжелого сезона.

Отметим, что Алика сейчас очень популярна в соцсетях, где только в Instagram на нее подписано 5,5 млн фолловеров.

Алика Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd

Самая красивая легкоатлетка мира

После сложного сезона 2025 года, где она перешла из бега на 400 метров еще и в бег на 800 метров, Шмидт сделала паузу в тренировках и наслаждается отдыхом.

В ярком купальнике, подчеркивающем ее стройную атлетическую фигуру, Алика поделилась своими фото.

Алика Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd

Шмидт является ведущей бегуньей Германии, призером чемпионатов Европы, участвовала в Олимпиадах в Токио и Париже.

В 2025 году Шмидт провалила сезон, поскольку финишировала лишь шестой на национальных соревнованиях.

Алика Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd

Несмотря на неудачи в спорте, ее страницы в соцсетях растут, как и суммы за рекламную интеграцию.

