Найвродливіша легкоатлетка світу Аліка Шмідт показала фото в купальнику

Аліка Шмідт. Фото: instagram.com/alicasmd

У світовій легкій атлетиці багато вродливих жінок, але деякі з них вважаються справжнім еталоном краси. Однією з топових красунь є бігунка Аліка Шмідт з Німеччини.

В своїй останній публікації в Instagram дівчина показала, як відпочиває після важкого сезону.

Реклама

Читайте також:

Зазначимо, що Аліка наразі дуже популярна в соцмережах, де лише в Instagram на неї підписано 5,5 млн фоловерів.

Аліка Шмідт. Фото: instagram.com/alicasmd

Найвродливіша легкоатлетка світу

Після складного сезону 2025 року, де вона перейшла з бігу на 400 метрів ще й у біг на 800 метрів, Шмідт зробила паузу в тренуваннях і насолоджується відпочинком.

У яскравому купальнику, що підкреслює її струнку атлетичну фігуру, Аліка поділилася своїми фото.

Аліка Шмідт. Фото: instagram.com/alicasmd

Шмідт є провідною бігункою Німеччини, призеркою чемпіонатів Європи, брала участь в Олімпіадах в Токіо та Парижі.

У 2025 році Шмідт провалила сезон, оскільки фінішувала лише шостою на національних змаганнях.

Аліка Шмідт. Фото: instagram.com/alicasmd

Попри невдачі в спорті, її сторінки в соцмережах ростуть, як і суми за рекламну інтеграцію.

Нагадаємо, російський голкіпер "ПСЖ" Матвій Сафонов поскаржився на своє положення в клубі.

Раніше стало відомо про факти щодо Андрія Шевченка, які раніше не розголошувалися.