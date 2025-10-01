Найвродливіша легкоатлетка світу Аліка Шмідт показала фото в купальнику

Найгарніша легкоатлетка світу показала, що в неї під халатом
У світовій легкій атлетиці багато вродливих жінок, але деякі з них вважаються справжнім еталоном краси. Однією з топових красунь є бігунка Аліка Шмідт з Німеччини.
В своїй останній публікації в Instagram дівчина показала, як відпочиває після важкого сезону.
Зазначимо, що Аліка наразі дуже популярна в соцмережах, де лише в Instagram на неї підписано 5,5 млн фоловерів.
Найвродливіша легкоатлетка світу
Після складного сезону 2025 року, де вона перейшла з бігу на 400 метрів ще й у біг на 800 метрів, Шмідт зробила паузу в тренуваннях і насолоджується відпочинком.
У яскравому купальнику, що підкреслює її струнку атлетичну фігуру, Аліка поділилася своїми фото.
Шмідт є провідною бігункою Німеччини, призеркою чемпіонатів Європи, брала участь в Олімпіадах в Токіо та Парижі.
У 2025 році Шмідт провалила сезон, оскільки фінішувала лише шостою на національних змаганнях.
Попри невдачі в спорті, її сторінки в соцмережах ростуть, як і суми за рекламну інтеграцію.
