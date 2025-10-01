Відео
Україна
Головна Спорт Найгарніша легкоатлетка світу показала, що в неї під халатом

Найгарніша легкоатлетка світу показала, що в неї під халатом

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 08:34
Найвродливіша легкоатлетка світу Аліка Шмідт показала фото в купальнику
Аліка Шмідт. Фото: instagram.com/alicasmd

У світовій легкій атлетиці багато вродливих жінок, але деякі з них вважаються справжнім еталоном краси. Однією з топових красунь є бігунка Аліка Шмідт з Німеччини.

В своїй останній публікації в Instagram дівчина показала, як відпочиває після важкого сезону.

Зазначимо, що Аліка наразі дуже популярна в соцмережах, де лише в Instagram на неї підписано 5,5 млн фоловерів.

Алика Шмидт
Аліка Шмідт. Фото: instagram.com/alicasmd

Найвродливіша легкоатлетка світу

Після складного сезону 2025 року, де вона перейшла з бігу на 400 метрів ще й у біг на 800 метрів, Шмідт зробила паузу в тренуваннях і насолоджується відпочинком.

У яскравому купальнику, що підкреслює її струнку атлетичну фігуру, Аліка поділилася своїми фото.

Алика Шмидт
Аліка Шмідт. Фото: instagram.com/alicasmd

Шмідт є провідною бігункою Німеччини, призеркою чемпіонатів Європи, брала участь в Олімпіадах в Токіо та Парижі.

У 2025 році Шмідт провалила сезон, оскільки фінішувала лише шостою на національних змаганнях.

Алика Шмидт
Аліка Шмідт. Фото: instagram.com/alicasmd

Попри невдачі в спорті, її сторінки в соцмережах ростуть, як і суми за рекламну інтеграцію.

Нагадаємо, російський голкіпер "ПСЖ" Матвій Сафонов поскаржився на своє положення в клубі.

Раніше стало відомо про факти щодо Андрія Шевченка, які раніше не розголошувалися.

Легка атлетика Аліка Шмідт дружини футболістів блондинки "Красуня"
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
