Нойер объяснил, почему не собирается завершать карьеру

Мануэль Нойер на поле. Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер рассчитывает провести успешный сезон. Накануне чемпионы Германии провели товарищеский матч с "Лейпцигом". Команда Венсана Компани победила со счетом 3:1.

После игры у Нойера спросили, сколько еще он намерен выступать за "Баварию", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Goal.com.

Матч "Баварии" с "Лейпцигом" запомнился не только победой мюнхенцев, но и ситуацией с обмороком Джамала Мусиалы. Молодой футболист начал терять сознание из-за сильной жары. Новичок команды Исмаэль Сайбари подхватил игрока и не дал ему упасть. Здоровью Джамала ничего не угрожает.

Нойер не собирается на пенсию

Голкиперу "Баварии" пришлось ответить на неудобный вопрос. Контракт Мануэля Нойера с клубом действует до лета 2027 года. Однако 40-летний футболист не исключил, что продолжит карьеру.

"Я не думаю о том, чтобы закончить с футболом через год. Хочу просто наслаждаться каждым матчем, бороться за победу в каждом турнире и сделать сезон как можно более успешным. А потом посмотрим, как будут развиваться события, как я буду себя чувствовать", — сообщил Нойер.

Напомним, Новини.LIVE цитировали Криштиану Роналду, который допустил, что в конце 2026 года завершит профессиональную карьеру.

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