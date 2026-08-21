Павелко могли отпустить: что известно о деле экс-главы УАФ

Бівший президент УАФ Андрей Павелко. Фото: Getty Images

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко больше не находится под стражей в Словакии. Местный суд отпустил экс-главу УАФ под личные обязательства. Павелко был задержан в Братиславе 24 июля по запросу украинской стороны в рамках процедуры экстрадиции.

Информацией по делу бывшего футбольного чиновника поделился политик Игорь Мосийчук, сообщают Новини.LIVE.

Почему Павелко оказался под арестом

Задержание связано с уголовными производствами в Украине, в которых бывшего руководителя УАФ подозревают в финансовых нарушениях. По версии следствия, через подконтрольные коммерческие структуры могла быть организована схема вывода почти 295 млн гривен средств футбольной федерации с использованием фиктивных договоров на поставку различных товаров. Украинская сторона начала процедуру экстрадиции после установления его местонахождения в Словакии.

Игорь Павелко находился в международном розыске, а словацкая прокуратура сообщала, что его задержали 24 июля на улице Прибиновая в Братиславе на основании международного ордера, выданного Голосеевским районным судом Киева в ноябре 2025 года. А 26 июля Региональный суд Братиславы избрал ему содержание под стражей по требованию прокуратуры. Отдельно в апреле 2026 года в Украине в суд направили дело Павелка и бывшего генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, которых обвиняют в присвоении 26,5 млн гривен при реализации инфраструктурного футбольного проекта.

Андрей Павелко возглавлял Украинскую ассоциацию футбола до января 2024 года, когда новым президентом организации был избран Андрей Шевченко. Его период руководства сопровождался несколькими уголовными расследованиями, в том числе делом о средствах, выделенных на строительство футбольных полей с искусственным покрытием. В декабре 2025 года Павелко объявили в розыск, после чего украинские правоохранители добивались его задержания за рубежом и последующей выдачи Украине.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Владимир Кличко и его дочь могут оказаться насладниками имущества и состояния Хейден Панеттьер.

Также Новини.LIVE назвали фамилии специалистов, которые претендуют на должность главного тренера киевского "Динамо".