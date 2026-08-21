После смерти экс-невесты Кличко возник спор о похоронах

Хейден Панеттьер с флагом Украины. Фото: Getty Images

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Тело американской актрисы Хайден Панеттьери, умершей 16 августа в возрасте 36 лет, передали ее семье. На этом фоне возникли разногласия вокруг организации похорон и поминок. Мать актрисы Лесли Фогель хочет принять участие в принятии решений о прощании с дочерью.

При этом отношения между ними в последние годы были непростыми, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Роба Шутера.

Родственники и близкие обсуждают, кто будет принимать окончательные решения относительно похорон. Часть окружения актрисы считает приоритетным мнение людей, которые были рядом с ней в последние годы.

Официальных деталей о месте и дате церемонии пока не объявляли. Вопрос о том, кто именно будет принимать окончательное решение по церемонии прощания, пока остается открытым. Разногласия связаны в том числе с желанием матери актрисы участвовать в организации похорон, несмотря на длительный период сложных отношений с дочерью.

Хейден Панеттьер та Владимир Кличко. Фото: Getty Images

Что известно о смерти актрисы

Панеттьери умерла в Гринвилле, штат Южная Каролина, после того как ее обнаружили без сознания в состоянии остановки сердца. Полиция заявила, что первоначальное расследование не выявило признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств, а проведенная вскрытие не обнаружило травм, которые могли привести к смерти. Официальная причина и обстоятельства смерти пока остаются не установленными, ожидаются результаты дополнительных исследований и токсикологии.

Расследование продолжается, и к нему подключилось Управление по борьбе с наркотиками США. При этом сообщения о возможной передозировке пока не являются установленной причиной смерти: такие сведения фигурировали в материалах экстренного вызова, тогда как официальные выводы коронера еще не опубликованы.

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