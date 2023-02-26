Ярмоленко пропустит матч сборной Украины

Капитан сборной получил серьезную травму

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко получил повреждение в матче за Суперкубок ОАЭ между футбольными клубами "Аль-Айн" и "Аль-Шарджа". Игра завершилась минимальным поражением "Аль-Айна", которое возглавляет Сергей Ребров, со счетом 0:1.

Подробности состояния игрока сборной Украины в материале Новини.LIVE.

По мнению бывшего работника медицинского отдела ФК "Движение" Дмитрия Бабелюка, Ярмоленко травмировала мышцу бедра и вряд ли поможет сборной Украины в первом матче квалификации к Евро-2024 против сборной Англии.

Капитан сборной Украины не смог доиграть первый тайм в игре за "Аль-Айн" из-за травмы, полученной на 42-й минуте игры.

Как видно из видео, игрок травмировал четырехглавую мышцу бедра. Ярмоленко пытался присесть, пытаясь протестовать мышцу и убедиться, что именно в этом месте травма. Мышцы передней и задней группы бедра часто травмируются во время спринта, что и случилось на этот раз.

Можно обратить внимание на реакцию Андрея на травму, ведь опытные игроки, как правило, сразу ощущают, насколько серьезна травма. Уважение врачам, сразу указавшим на замену, не пытаясь исследовать степень травмы на поле и возвращать игрока для пробной нагрузки.

"В зависимости от сложности травмы, на восстановление от нее может уйти от трех до шести недель. Учитывая, что матч против Англии уже через четыре недели, а еще следует потренироваться и набрать форму, шансы на то, что Андрей поможет сборной, минимальны", — считает Дмитрий Бабелюк.

После длительной паузы без вызовов в национальную сборную Украины по футболу в команду, похоже, возвращается Виталий Буяльский. Ожидается, что полузащитник отправится с главной командой страны на сборы в Лондоне и примет участие в матче против Англии.

В воскресенье 26 февраля сыграют "Марсель" и ПСЖ. Второй сезон подряд эти команды встречаются на позднем этапе сезона, когда ведут борьбу за чемпионство напрямую между собой. И хотя у парижан 5 очков отрыва и они считаются очевидным фаворитом на титул, их форма пока оставляет вопросы.