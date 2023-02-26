Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина arrow

Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

26 февраля 2023 10:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ярмоленко пропустит матч сборной Украины
Капитан сборной получил серьезную травму
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко получил повреждение в матче за Суперкубок ОАЭ между футбольными клубами "Аль-Айн" и "Аль-Шарджа". Игра завершилась минимальным поражением "Аль-Айна", которое возглавляет Сергей Ребров, со счетом 0:1.

Подробности состояния игрока сборной Украины в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

По мнению бывшего работника медицинского отдела ФК "Движение" Дмитрия Бабелюка, Ярмоленко травмировала мышцу бедра и вряд ли поможет сборной Украины в первом матче квалификации к Евро-2024 против сборной Англии.

Капитан сборной Украины не смог доиграть первый тайм в игре за "Аль-Айн" из-за травмы, полученной на 42-й минуте игры.

Как видно из видео, игрок травмировал четырехглавую мышцу бедра. Ярмоленко пытался присесть, пытаясь протестовать мышцу и убедиться, что именно в этом месте травма. Мышцы передней и задней группы бедра часто травмируются во время спринта, что и случилось на этот раз.

Можно обратить внимание на реакцию Андрея на травму, ведь опытные игроки, как правило, сразу ощущают, насколько серьезна травма. Уважение врачам, сразу указавшим на замену, не пытаясь исследовать степень травмы на поле и возвращать игрока для пробной нагрузки.

"В зависимости от сложности травмы, на восстановление от нее может уйти от трех до шести недель. Учитывая, что матч против Англии уже через четыре недели, а еще следует потренироваться и набрать форму, шансы на то, что Андрей поможет сборной, минимальны", — считает Дмитрий Бабелюк.

После длительной паузы без вызовов в национальную сборную Украины по футболу в команду, похоже, возвращается Виталий Буяльский. Ожидается, что полузащитник отправится с главной командой страны на сборы в Лондоне и примет участие в матче против Англии.

 

В воскресенье 26 февраля сыграют "Марсель" и ПСЖ. Второй сезон подряд эти команды встречаются на позднем этапе сезона, когда ведут борьбу за чемпионство напрямую между собой. И хотя у парижан 5 очков отрыва и они считаются очевидным фаворитом на титул, их форма пока оставляет вопросы.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:10 Света будет больше, но не сегодня: в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключений

11:09 В россии мобилизованный бежал из воинской части с автоматом

Новина з фото

11:04 Россия и Беларусь продолжили совместные военные учения: что известно

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

10:43 Путин заявил, что Запад хочет ликвидировать российскую федерацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:31 Россия вывела в Черное море корабли, без ракетоносителей: Наталья Гуменюк о ситуации на юге

10:24 В Киеве хотят переименовать одну из улиц в честь погибшего министра Монастырского

Новина з фото

10:18 Такого не было больше 30 лет: Калифорнию накрыла снежная буря

10:01 Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 50 тысяч: полиция занялась застройщиками

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Новина з відео

22:28 Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:15 Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела

Новина з відео

19:19 "Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение

Новина з відео

19:00 Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук

Новина з відео

17:46 Пожар в Подольском районе Киева локализован: Кличко показал видео с места происшествия

Новина з відео

16:12 В Камеруне во время марафона террористы подорвали три бомбы: много пострадавших

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Актуальное по теме

None 26 Февраль 10:41

Света будет больше, но не сегодня: в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключений

None 26 Февраль 11:04

Россия и Беларусь продолжили совместные военные учения: что известно

None 26 Февраль 11:03

Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

None 26 Февраль 11:00

Путин заявил, что Запад хочет ликвидировать российскую федерацию

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB