Спортсмен с одной рукой из Бердянска установил мировой рекорд по пауэрлифтингу

Украинец с одной рукой продемонстрировал силу воли

Спортсмен из Бердянска Владимир Моисей установил уникальное личное достижение. Он принял участие в Arnold Sports Festival-2023 стал автором феноменального рекорда.

Украинский пауэрлифтер занимается спортом, несмотря на отсутствие одной руки, сообщает в Twitter "Бердянськ Online".

Новый рекорд бердянца

В 2021 году Владимир Моисей попал в Книгу Рекордов Гиннесса Украины, подняв одной рукой штангу на 260 кг. Два года спустя в американском Коламбусе он доказал, что остается сильнейшим адаптивным спортсменом Украины.

"Я так рад, что мог установить мировой рекорд на такой роскошной сцене в США! Без поддержки я бы не сумел этого добиться. Благодарю свою семью, своего тренера Сергея Конюшко и Василия Вирастюка за мотивацию!

Я благодарю прекрасную организацию, которая для меня как семья Orphan's Promise. Я благодарю своих родителей, которые дали мне путевку в жизнь. Для меня такие выступления — это поддержка наших воинов и всех украинцев.

Не смотри на обстоятельства, они всегда ждут какого-то своего времени или возможностей, я всегда смотрю на Творца жизни, знаю, что Он любит каждого из нас и всегда поддержит в трудный час", — рассказал Владимир Моисей.

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