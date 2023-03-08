Спортсмен с одной рукой из Бердянска установил мировой рекорд по пауэрлифтингу
Спортсмен из Бердянска Владимир Моисей установил уникальное личное достижение. Он принял участие в Arnold Sports Festival-2023 стал автором феноменального рекорда.
Украинский пауэрлифтер занимается спортом, несмотря на отсутствие одной руки, сообщает в Twitter "Бердянськ Online".
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Новый рекорд бердянца
В 2021 году Владимир Моисей попал в Книгу Рекордов Гиннесса Украины, подняв одной рукой штангу на 260 кг. Два года спустя в американском Коламбусе он доказал, что остается сильнейшим адаптивным спортсменом Украины.
"Я так рад, что мог установить мировой рекорд на такой роскошной сцене в США! Без поддержки я бы не сумел этого добиться. Благодарю свою семью, своего тренера Сергея Конюшко и Василия Вирастюка за мотивацию!
Я благодарю прекрасную организацию, которая для меня как семья Orphan's Promise. Я благодарю своих родителей, которые дали мне путевку в жизнь. Для меня такие выступления — это поддержка наших воинов и всех украинцев.
Не смотри на обстоятельства, они всегда ждут какого-то своего времени или возможностей, я всегда смотрю на Творца жизни, знаю, что Он любит каждого из нас и всегда поддержит в трудный час", — рассказал Владимир Моисей.
Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".
А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.