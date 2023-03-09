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Зинченко и "Арсенал" сыграли вничью со "Спортингом" в Лиге Европы

9 марта 2023 22:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Зинченко и Арсенал сыграли вничью со Спортингом
Украинец отыграл 64 минуты
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Лондонский "Арсенал" не сумел победить в матче ⅛ финала Лиги Европы в Лиссабоне. Команда Артеты сыграла на выезде вничью со "Спортингом". Александр Зинченко появился в стартовом составе.

Подробности матча в материале Новини.LIVE

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Хозяева сразу начали давить более титулованных соперников – на 5-й минуте Гонсалвеш зацепился за заброс в левый фланг с глубины поля за спиной у Вайта, после чего бил в дальний угол, однако мяч свалился с ноги. А уже на 22-й минуте португальцы смогли открыть счет. Подачу углового с правого фланга от Виейры перед вратарским ударом головой завершил Салиба.

А тут еще вдобавок Зинченко получил предупреждение. Правда, через несколько минут после этого украинец угрожал соперникам. Со штрафного он попал в голову Коатесу, а из добивания Адана пришлось тянуть из-под перекладины.

Сравнять англичане сумели на 34-й минуте. Угловой с правого фланга от Эдвардса Инасиу завершил ударом головой в дальний угол. За минуту до этого лиссабонцы могли забить второй, но Тернер спас после удара Инасиу. Вратарь "Арсенала" еще раз спас свою команду до перерыва. Подкрученный выстрел издалека от Эдвардса с правого фланга под ближнюю штангу он перевел на угловой.

В начале второго тайма Зинченко тонко сыграл до левого фланга штрафной за спины защитникам, но партнер неудачно опрокинул вратаря в ближний угол, а затем Виейры пробил мимо правой стойки после добивания.

Но через 5 минут снова повели португальцы. Передача Эдвардса на ближний угол вратарского Гонсалвеш пробил у Тернера, а добил в пустые ворота Паулинью. Уравнял Лондон на 62-й. Джака издалека с левого фланга выполнял передачу на Мартинелле, а Морита подрезал в свои ворота.

Последний шанс в матче отличиться был у Сака. Смещение с правого фланга до полукруга перед штрафным завершил ударом в центр в руки Адана. Итог ничья 2:2 все будет решаться в Лондоне.

Спортинг - Арсенал - 2:2

Голы: Инасиу, 34, Паулинью, 55 - Салиба, 22, Морита, 62 (авт.)

Спортинг: Адан - Сен Жюст, Коатес, Инасиу - Эшгайю (Диоманде, 77), Гонсалвеш, Морита, Рейс - Эдвардс (Иссахаку, 88), Паулинью (Шермити, 77), Тринкан (Нуну Сантуш, 71).

Арсенал: Тернер — Б. Уайт, Салиба, Кивер (Габриэл, 72), Зинченко (Томиясу, 64) — Виейра, Жоржинье (Смит-Роу, 72), Джака — Сака, Мартинелли, Нельсон (Парти, 71).

Предупреждения: Коатес, Морита - Зинченко, Мартинелли

" Манчестер Юнайтед " заинтересовался возможным приобретением нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна в летнее трансферное окно. Однако этот переход может оказаться слишком дорогим для клуба, если они потратят большую часть своего бюджета на Кейна. Кроме того, "Шпоры" будут сильно противостоять этому переходу.

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