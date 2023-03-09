Роналду и Аль-Наср уступили главным конкурентам.

Команда португальца опустилась на вторую строчку

Звездный форвард Криштиану Роналду не смог помочь своей команде "Аль-Наср" победить главного конкурента в борьбе за чемпионство в Саудовской Аравии. Португальскому футболисту устроили "теплый" прием фаны "Аль-Иттихад".

Реакция игрока и результат матча в материале Новини.LIVE.

В рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу встретились два лидера турнирной таблицы - "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад". Роналду традиционно вышел в стартовом составе своей команды, но результативными действиями ни он, ни один из его партнеров отличиться не смогли.

У Криштиана был неплохой шанс на 29-й минуте, но он ударил во вратаря. Потом оказалось, что он попал в положение вне игры. Еще в конце первого тайма ему помешали пробить головой после подачи с фланга.

За "Аль-Иттихад" на 80-й минуте забил усилиями Ромариньо. А самый лучший момент у Роналду был на 7-й компенсированной минуте. Он снова пробил у голкипера соперника.

Этот результат изменил ситуацию в турнирной таблице. Команда Криштиану Роналду "Аль-Наср" откатилась на второе место, отставая от главных конкурентов на один балл.

Матч для "Аль-Насра" был выездной, поэтому не удивительно, что болельщики хозяев поля предоставили легендарному португальцу особый прием: было отчетливо слышно хвалебные кричалки в адрес Лионеля Месси во время разминки футболистов.

Тем не менее Роналду не подал вид – камера поймала его крупный план, когда болельщики соперников особенно яростно жужжали, но лицо португальца говорило само за себя. Он только усмехнулся. Но после матча ему точно было не до улыбок.

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