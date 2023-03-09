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Роналду освистали болельщики, а "Аль-Наср" уступил главным конкурентам

9 марта 2023 23:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Роналду и Аль-Наср уступили главным конкурентам.
Команда португальца опустилась на вторую строчку
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Звездный форвард Криштиану Роналду не смог помочь своей команде "Аль-Наср" победить главного конкурента в борьбе за чемпионство в Саудовской Аравии. Португальскому футболисту устроили "теплый" прием фаны "Аль-Иттихад".

Реакция игрока и результат матча в материале Новини.LIVE.

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В рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу встретились два лидера турнирной таблицы - "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад". Роналду традиционно вышел в стартовом составе своей команды, но результативными действиями ни он, ни один из его партнеров отличиться не смогли.

У Криштиана был неплохой шанс на 29-й минуте, но он ударил во вратаря. Потом оказалось, что он попал в положение вне игры. Еще в конце первого тайма ему помешали пробить головой после подачи с фланга.

За "Аль-Иттихад" на 80-й минуте забил усилиями Ромариньо. А самый лучший момент у Роналду был на 7-й компенсированной минуте. Он снова пробил у голкипера соперника.

Этот результат изменил ситуацию в турнирной таблице. Команда Криштиану Роналду "Аль-Наср" откатилась на второе место, отставая от главных конкурентов на один балл.

Матч для "Аль-Насра" был выездной, поэтому не удивительно, что болельщики хозяев поля предоставили легендарному португальцу особый прием: было отчетливо слышно хвалебные кричалки в адрес Лионеля Месси во время разминки футболистов.

Тем не менее Роналду не подал вид – камера поймала его крупный план, когда болельщики соперников особенно яростно жужжали, но лицо португальца говорило само за себя. Он только усмехнулся. Но после матча ему точно было не до улыбок.

Главный тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье остался недоволен действиями футболистов своей команды в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Баварией".

Лондонский "Арсенал" не сумел победить в матче ⅛ финала Лиги Европы в Лиссабоне. Команда Артеты сыграла на выезде вничью со "Спортингом". Александр Зинченко появился в стартовом составе.

 

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