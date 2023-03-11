Жена Александра Усика приняла участие в эротической фотосессии

Екатерина Усик сделала откровенные фото

В то время как Усик и Фьюри договорились провести бой за титул абсолютного чемпиона мира по словам президента WBA, жена украинского боксера Екатерина решала принять участие в эротической фотосессии.

Ее фотографии в Инстаграмм выложила фотограф Регина Залюбовская, сообщают Новини.LIVE.

"Женщина – это энергия, которая делает женщину уникальной… это гармония со своим телом, любви к себе, свобода мыслей 💙💛 @usykkaterina 🌷", – подписала работу фотограф.

На самих фото Екатерина Усик изображена под дождем в коротком платье.

Через несколько часов публикация собрала не так много реакции, но некоторые подписчики уже отметили красоту жены боксера.

"Невероятная жена @usykaa как же повезло", – написали в одном из комментариев.

Добавим, что несколько дней назад Екатерина разместила у себя в Инстаграме сториз, в которой отреагировала на расстрел украинского военного россиянами.

"Слава Украине. Вечная память нашим военным и нашим героям. Я верю в нашу победу. И желаю каждому ушедшему на нашу землю уроду в ней и гнить. Животные. Жалуйтесь, блокируйте. Трусы", — написала она.

Стоит отметить, что военные России расстреляли украинца после его слов "Слава Украине".

Ранее Екатерина Усик высказалась о годовщине войны с Россией, подчеркнув, что этот год принес очень много боли, горя и слез.

"Год принес очень много боли, горя и слез. Был страх и непонимание. За что? Мы научились ценить, беречь, помогать друг другу, жить с одним чемоданом, не строить никаких планов, даже привыкли к звуку воздушной тревоги. Осознали, насколько очень любим свою Страну.Насколько нас не сломать.Что ждет нас, известно только Богу.Единственное, в чем уверена - надо набраться сил и терпения.Идем дальше.Спасибо всем, кто защищает нашу Украину.Моя семья сделает все возможное, чтобы продолжать прославлять и помогать. Берегите себя", – отметила женщина.

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса получил подтверждение от команд украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри о наличии договоренности по проведению объединительного боя.

Ранее украинец согласился на предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри по распределению гонорара в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Однако выдвинул ему условие, чтобы он помог Украине.