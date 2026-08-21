Роналдиньо подписал контракт, чтобы забить последний гол в карьере

Роналдиньо в 46 лет. Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо снова сыграет на профессиональном уровне. Чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" мечтает установить важное для себя достижение. Ветеран хочет забить еще один гол.

Роналдиньо будет играть в составе "Равенны", совладельцем которой он является, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на AFP.

Бывший обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо представлен в качестве нового игрока итальянской "Равенны". Недавно 46-летний бразилец появился на презентации клуба с футболкой под десятым номером. Роналдиньо не выходил на поле в профессиональном футболе с 2015 года, однако теперь может провести за "Равенну" официальный матч. При этом конкретные сроки его появления на поле пока не известны.

Роналдиньо готовится к возвращению на поле

В июне "Равенна" официально зарегистрировала Роналдиньо в качестве футболиста. Кроме того, бразилец стал инвестором клуба, принадлежащего Игнацио Чиприани. Руководство команды ранее сообщало, что Роналдиньо должен принять участие как минимум в одном домашнем матче сезона, однако его точная роль будет зависеть от решения тренерского штаба.

Роналдиньо завершил профессиональную карьеру в 2015 году после выступлений за "Флуминенсе". В составе "Барселоны" он дважды становился чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Бразилии завоевал чемпионат мира 2002 года. В 2005 году бразилец получил "Золотой мяч".

"Равенна" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии — Серии C. Роналдиньо ранее играл в Италии за "Милан", а теперь получил возможность спустя более десяти лет снова выйти на поле в итальянском футболе.

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