Россия хочет вернуть в футбол экс-игрока Харькова, сбежавшего в РФ

Алексей Сидоров. Фото: ФК "Харьков2

Агабекян Карен редактор, спортивный обозреватель

Российский футбольный союз через систему FIFA TMS направил запрос на получение международного трансферного сертификата украинского футболиста Алексея Сидорова. Российская сторона планирует зарегистрировать игрока в любительском клубе, несмотря на действующий контракт с ФК "Харьков".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление ФК "Харьков".

РФС хочет заявить Сидорова

В "Харькове" сообщили, что 18 августа получили информацию о запросе, который Российский футбольный союз направил через систему FIFA TMS. Речь идет о выдаче международного трансферного сертификата для регистрации Алексея Сидорова в российском любительском клубе RVChellendzh.

В клубе подчеркнули, что контракт футболиста действует до 30 июня 2028 года. По информации "Харькова", в 2025 году Сидоров самовольно покинул расположение команды и выехал за пределы Украины. После этого клуб неоднократно требовал от футболиста вернуться и выполнять контрактные обязательства, однако ответа не получил.

В «Харькове» заявили, что считают недопустимой попытку зарегистрировать футболиста, имеющего действующий контракт с клубом. Также харьковчане обратились в УАФ с просьбой защитить их интересы и сообщили, что готовы отстаивать свои права в соответствии с регламентами УАФ и ФИФА.

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