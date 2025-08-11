Форвард Металлиста 1925 Сидоров не вернется в Украину — известны детали побега

Алексей Сидоров. Фото: ФК "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" потерял в начале сезона форварда Алексея Сидорова. Футболист непонятным образом покинул Украину и долго не выходил на связь.

Однако, "Металлисту 1925" таки удалось выйти на связь с Сидоровым, сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Сидоров не вернется

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что нападающий "Металлиста 1925" Алексей Сидоров находится на Кипре и не планирует возвращаться в Украину.

По словам Спиваковского, футболист с семьей остался за границей по семейным обстоятельствам, о чем сообщил клубу во время телефонного разговора. Журналист выразил сомнение в законности такого решения, намекнув на возможные судебные последствия.

Алексей Сидоров. Фото: ФК "Металлист 1925"

"Металлист 1925", 27 июля, официально заявил, что Сидоров покинул Украину без согласования с клубом. У игрока есть действующий контракт с харьковчанами, которые попытаются наказать его юридически.

Напомним, в столичном "Динамо" появится новый аналитик.

ФК "Александрия" планирует подписать игрока из донецкого "Шахтера".

Британский юный боксер Мозес Итаума рассказал, что думает о возможном бое с Александром Усиком.

Жена известного украинского легионера показала очень сексуальное тело.