Стало известно, в какую страну уехал беглец из Металлиста-1925

Стало известно, в какую страну уехал беглец из Металлиста-1925

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 18:21
Форвард Металлиста 1925 Сидоров не вернется в Украину — известны детали побега
Алексей Сидоров. Фото: ФК "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" потерял в начале сезона форварда Алексея Сидорова. Футболист непонятным образом покинул Украину и долго не выходил на связь.

Однако, "Металлисту 1925" таки удалось выйти на связь с Сидоровым, сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке".

Сидоров не вернется

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что нападающий "Металлиста 1925" Алексей Сидоров находится на Кипре и не планирует возвращаться в Украину.

По словам Спиваковского, футболист с семьей остался за границей по семейным обстоятельствам, о чем сообщил клубу во время телефонного разговора. Журналист выразил сомнение в законности такого решения, намекнув на возможные судебные последствия.

Алексей Сидоров
Алексей Сидоров. Фото: ФК "Металлист 1925"

"Металлист 1925", 27 июля, официально заявил, что Сидоров покинул Украину без согласования с клубом. У игрока есть действующий контракт с харьковчанами, которые попытаются наказать его юридически.

граница футбол Кипр УПЛ ФК Металлист 1925
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
