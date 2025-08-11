Відео
Стало відомо, в яку країну поїхав втікач з Металіста-1925

Стало відомо, в яку країну поїхав втікач з Металіста-1925

Дата публікації: 11 серпня 2025 18:21
Форвард Металіста 1925 Сидоров не повернеться в Україну — відомі деталі втечі
Олексій Сидоров. Фото: ФК "Металіст 1925"

Харківський "Металіст 1925" втратив на початку сезону форварда Олексія Сидорова. Футболіст незрозумілим чином покинув Україну та довго не виходив на зв'язок.

Однак, "Металісту 1925" таки вдалося вийти на зв'язок з Сидоровим, повідомив YouTube-канал "ТаТоТаке".

Сидоров не повернеться

Журналіст Михайло Співаковський повідомив, що нападник "Металіста 1925" Олексій Сидоров перебуває на Кіпрі та не планує повертатися в Україну.

За словами Співаковського, футболіст із родиною залишився за кордоном через сімейні обставини, про що повідомив клуб під час телефонної розмови. Журналіст висловив сумнів щодо законності такого рішення, натякнувши на можливі судові наслідки.

Алексей Сидоров
Олексій Сидоров. Фото: ФК "Металіст 1925"

"Металіст 1925" 27 липня офіційно заявив, що Сидоров покинув Україну без узгодження з клубом. У гравця є чинний контракт з харків'янами, які спробують покарати його юридично.

кордон футбол Кіпр УПЛ ФК Металіст 1925
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
