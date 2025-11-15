Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сабо поделился переживаниями от ракетного обстрела Киева

Сабо поделился переживаниями от ракетного обстрела Киева

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 19:24
обновлено: 19:23
Сабо не выдержал и поделился эмоциями после обстрела Киева
Йожеф Сабо во время интервью. Кадр из видео

Ночь с 13 на 14 ноября оказалась тяжелой для украинской столицы. Киев подвергся ракетному обстрелу, в городе прилетело более 400 беспилотников с боевой частью. 

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо признался, что вместе с другими киевлянами не спал этой ночью, сообщает BLIK

Реклама
Читайте также:

Йожеф Сабо живет практически в центре Киева с видом на город. До 2022 года такое расположение квартиры было преимуществом в столице, но сейчас во время обстрелов видно работу войск противоракетной обороны, небо постоянно озаряется вспышками. 

Обстрел Киева
Результат обстрела Киева. Фото: Reuters/Thomas Peter

Сабо поделился эмоциями после обстрела  

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины рассказал, что на протяжение ночи ему звонили знакомые и говорили о прилетах в результате массированного обстрела. Йожеф Йожефович и сам видел из окон, как на центр города летели ракеты и беспилотники. 

"Эта ночь была кошмарной. Я ходил из одной комнаты в другую. С одной стороны у меня окна выходят на Печерск. Смотрю — летят дроны, ракеты. Потом взрывы, повалил дым. С другой стороны происходило то же самое. Такая ночь у нас была. Света до сих пор нет. Не знаю, как мы зимой будем, это же батареи может разорвать, если будут такие длительные отключения света", — рассказал Сабо. 

В результате атаки на Киев ночью на 14 ноября погибло 7 мирных жителей. 

Напомним, легендарный хорватский футболист Лука Модрич может стать мировым рекордсменом и оказаться в компании других звезд. 

Сборная Норвегии впервые за несколько десятилетий сыграет на чемпионате мира, автором успеха стал Эрлинг Холанн. 

спорт футбол обстрелы война в Украине Йожеф Сабо
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации