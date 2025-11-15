Сабо не выдержал и поделился эмоциями после обстрела Киева

Йожеф Сабо во время интервью. Кадр из видео

Ночь с 13 на 14 ноября оказалась тяжелой для украинской столицы. Киев подвергся ракетному обстрелу, в городе прилетело более 400 беспилотников с боевой частью.

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо признался, что вместе с другими киевлянами не спал этой ночью, сообщает BLIK.

Реклама

Читайте также:

Йожеф Сабо живет практически в центре Киева с видом на город. До 2022 года такое расположение квартиры было преимуществом в столице, но сейчас во время обстрелов видно работу войск противоракетной обороны, небо постоянно озаряется вспышками.

Результат обстрела Киева. Фото: Reuters/Thomas Peter

Сабо поделился эмоциями после обстрела

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины рассказал, что на протяжение ночи ему звонили знакомые и говорили о прилетах в результате массированного обстрела. Йожеф Йожефович и сам видел из окон, как на центр города летели ракеты и беспилотники.

"Эта ночь была кошмарной. Я ходил из одной комнаты в другую. С одной стороны у меня окна выходят на Печерск. Смотрю — летят дроны, ракеты. Потом взрывы, повалил дым. С другой стороны происходило то же самое. Такая ночь у нас была. Света до сих пор нет. Не знаю, как мы зимой будем, это же батареи может разорвать, если будут такие длительные отключения света", — рассказал Сабо.

В результате атаки на Киев ночью на 14 ноября погибло 7 мирных жителей.

Напомним, легендарный хорватский футболист Лука Модрич может стать мировым рекордсменом и оказаться в компании других звезд.

Сборная Норвегии впервые за несколько десятилетий сыграет на чемпионате мира, автором успеха стал Эрлинг Холанн.