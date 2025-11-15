Сабо не витримав та поділився емоціями після обстрілу Києва

Йожеф Сабо під час інтерв'ю. Кадр із відео

Ніч проти 14 листопада виявилася важкою для української столиці. Київ зазнав ракетного обстрілу, до міста прилетіло понад 400 безпілотників із бойовою частиною.

Відомий у минулому тренер Йожеф Сабо зізнався, що разом з іншими киянами не спав цієї ночі, повідомляє BLIK.

Йожеф Сабо живе практично в центрі Києва з видом на місто. До 2022 року таке розташування квартири було перевагою в столиці, але зараз під час обстрілів видно роботу військ протиракетної оборони, небо постійно осявається спалахами.

Результат обстрілу Києва. Фото: Reuters/Thomas Peter

Сабо поділився емоціями після обстрілу

Колишній тренер "Динамо" і збірної України розповів, що протягом ночі йому дзвонили знайомі та говорили про прильоти внаслідок масованого обстрілу. Йожеф Йожефович і сам бачив із вікон, як на центр міста летіли ракети та безпілотники.

"Ця ніч була жахливою. Я ходив з однієї кімнати в іншу. З одного боку в мене вікна виходять на Печерськ. Дивлюся — летять дрони, ракети. Потім вибухи, повалив дим. З іншого боку відбувалося те ж саме. Така ніч у нас була. Світла досі немає. Не знаю, як ми взимку будемо, це ж батареї може розірвати, якщо будуть такі тривалі відключення світла", — розповів Сабо.

Унаслідок атаки на Київ уночі проти 14 листопада загинуло 7 мирних жителів.

