Україна
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Сабо поділився переживаннями від ракетного обстрілу Києва

Сабо поділився переживаннями від ракетного обстрілу Києва

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 19:24
Оновлено: 19:23
Сабо не витримав та поділився емоціями після обстрілу Києва
Йожеф Сабо під час інтерв'ю. Кадр із відео

Ніч проти 14 листопада виявилася важкою для української столиці. Київ зазнав ракетного обстрілу, до міста прилетіло понад 400 безпілотників із бойовою частиною.

Відомий у минулому тренер Йожеф Сабо зізнався, що разом з іншими киянами не спав цієї ночі, повідомляє BLIK.

Йожеф Сабо живе практично в центрі Києва з видом на місто. До 2022 року таке розташування квартири було перевагою в столиці, але зараз під час обстрілів видно роботу військ протиракетної оборони, небо постійно осявається спалахами.

Обстрел Киева
Результат обстрілу Києва. Фото: Reuters/Thomas Peter

Сабо поділився емоціями після обстрілу

Колишній тренер "Динамо" і збірної України розповів, що протягом ночі йому дзвонили знайомі та говорили про прильоти внаслідок масованого обстрілу. Йожеф Йожефович і сам бачив із вікон, як на центр міста летіли ракети та безпілотники.

"Ця ніч була жахливою. Я ходив з однієї кімнати в іншу. З одного боку в мене вікна виходять на Печерськ. Дивлюся — летять дрони, ракети. Потім вибухи, повалив дим. З іншого боку відбувалося те ж саме. Така ніч у нас була. Світла досі немає. Не знаю, як ми взимку будемо, це ж батареї може розірвати, якщо будуть такі тривалі відключення світла", — розповів Сабо.

Унаслідок атаки на Київ уночі проти 14 листопада загинуло 7 мирних жителів.

Нагадаємо, легендарний хорватський футболіст Лука Модрич може стати світовим рекордсменом та опинитися в компанії інших зірок.

Збірна Норвегії вперше за кілька десятиліть зіграє на чемпіонаті світу, автором успіху став Ерлінг Голанн.

спорт футбол обстріли війна в Україні Йожеф Сабо
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
