Сабо раскритиковал двух игроков Динамо после матча со Зриньски

Дата публикации 7 ноября 2025 21:20
обновлено: 21:19
Сабо раскритиковал Буяльского и еще одного игрока Динамо после матча ЛК
Игроки "Динамо" перед игрой. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" повторило собственный еврокубковый рекорд, обыграв "Зриньски" со счетом 6:0. Эта победа позволила украинской команде подняться с "подвала" турнирной таблицы. 

Однако бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо остался недоволен игрой "бело-синих", сообщает BLIK

Читайте также:

Известный эксперт считает боснийский "Зриньски" слабой командой, а потому не удивлен разгрому, который "Динамо" учинило сопернику даже несмотря на то, что это была только первая победа "бело-синих" в Лиге Конференций. 

Виталий Буяльский и Александр Пихаленок
Виталий Буяльский и Александр Пихаленок. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сабо ответил, что гости в первом тайме ничего не смогли создать в атаке, а после первого пропущенного гола "посыпались" и практически перестали сопротивляться. 

Кто из "Динамо" не понравился Сабо 

Также бывший тренер раскритиковал двух игроков киевской команды. Ими оказались Александр Пихаленок и Виталий Буяльский. Йожеф Сабо заявил, что оба футболиста почти не участвовали в оборонительных действиях. Также по мнению эксперта у "Динамо", как и в матчах до этого, нет игрового рисунка. 

"Во втором тайме играли вроде и хорошо, но опять недостаточно быстро, атаки были не слишком размашистые, куча брака. Но после победы 6:0, кто будет обращать внимание на мои слова? Что бы я ни сказал, не услышат критику", — заявил Сабо. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Виталий Буяльский забил гол в ворота "Зриньски", после чего уступил место на поле Андрею Ярмоленко. Александр Пихаленок тоже не доиграл поединок до финального свистка. 

Напомним, Андрей Ярмоленко забил гол боснийцам и вошел в список самых результативных украинских игроков в еврокубках. 

Руководство мадридского "Реала" провело переговоры с агентом одной из легенд английского "Ливерпуля". 

