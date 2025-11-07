Сабо розкритикував Буяльського і ще одного гравця Динамо після матчу ЛК

Сабо розкритикував двох гравців Динамо після матчу зі Зріньскі
Київське "Динамо" повторило власний єврокубковий рекорд, обігравши "Зріньскі" з рахунком 6:0. Ця перемога дозволила українській команді піднятися з "підвалу" турнірної таблиці.
Однак колишній тренер збірної України Йожеф Сабо залишився незадоволений грою "біло-синіх", повідомляє BLIK.
Відомий експерт вважає боснійський "Зріньскі" слабкою командою, а тому не здивований розгромом, який "Динамо" вчинило суперникові, навіть попри те, що це була лише перша перемога "біло-синіх" у Лізі Конференцій.
Сабо відповів, що гості в першому таймі нічого не змогли створити в атаці, а після першого пропущеного гола "посипалися" і практично перестали чинити опір.
Хто з "Динамо" не сподобався Сабо
Також колишній тренер розкритикував двох гравців київської команди. Ними виявилися Олександр Піхальонок і Віталій Буяльський. Йожеф Сабо заявив, що обидва футболісти майже не брали участі в оборонних діях. Також на думку експерта у "Динамо", як і в матчах до цього, немає ігрового малюнка.
"У другому таймі грали начебто й добре, але знову недостатньо швидко, атаки були не надто розмашисті, купа браку. Але після перемоги 6:0, хто звертатиме увагу на мої слова? Що б я не сказав, не почують критику", — заявив Сабо.
Віталій Буяльський забив гол у ворота "Зріньскі", після чого поступився місцем на полі Андрію Ярмоленку. Олександр Піхальонок теж не дограв поєдинок до фінального свистка.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко забив гол боснійцям і увійшов до списку найрезультативніших українських гравців у єврокубках.
Керівництво мадридського "Реала" провело переговори з агентом однієї з легенд англійського "Ліверпуля".
Читайте Новини.LIVE!