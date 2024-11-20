Саладуха прокомментировала уход Бех-Романчук из большого спорта

Марина Бех-Романчук во время фотосессии. Источник: instagram.com/marynabekh/

Член Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха рассказала о перспективах легкой атлетики в Украине. Президент ФЛАУ объяснила, чего ждет от украинских атлетов в ближайшие годы.

Ольга Саладуха выразила надежду на то, что Украина сумеет завоевать медали на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, сообщает Sport24.

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Президент Федерации легкой атлетики Ольга Саладуха считает, что три медали, которые украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Париже, является хорошим результатом. Однако бывшая чемпионка Европы и мира признала, что в этом виде спорта существуют проблемы. В частности, речь идет о прыжках в длину.

Марина Бех-Романчук по дороге на тренировку. Фото: instagram.com/marynabekh/

Будущее Бех-Романчук

Ольга Саладуха не сомневалась в том, что Марина Бех-Романчук могла побороться за медаль в Париже, однако 29-летняя спортсменка неудачно выступила на Играх-2024. Также глава ФЛАУ напомнила, что в прыжках в длину будут выступать Анна Красуцкая и Ольга Корсун. При этом Саладуха надеется, что Бех-Романчук не будет завершать карьеру и выступит в Лос-Анджелесе.

Глава ФЛАУ Ольга Саладуха. Фото: instagram.com/olga_saladukha/

"Этот вид легкой атлетики никогда не собирал много людей в секторе, а особенно девушек. Нас всегда было 12-15 спортсменок на взрослом чемпионате Украины, и иногда даже 3-4 легкоатлетки выполняли олимпийский норматив. Так что конкуренция была. Кроме того, в Украине крепкие традиции в тройном прыжке. Это и Инесса Кравец, и Елена Говорова, и я, и Марина Бех-Романчук", — объяснила Саладуха.

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