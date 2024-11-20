Саладуха прокоментувала відхід Бех-Романчук з великого спорту

Марина Бех-Романчук під час фотосесії Джерело: instagram.com/marynabekh/

Член Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Ольга Саладуха розповіла про перспективи легкої атлетики в Україні. Президентка ФЛАУ пояснила, чого чекає від українських атлетів у найближчі роки.

Ольга Саладуха висловила сподівання, що Україна зуміє здобути медалі на Олімпіаді в Лос-Анджелесі, повідомляє Sport24.

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Президентка Федерації легкої атлетики Ольга Саладуха вважає, що три медалі, які українські спортсмени вибороли на Олімпіаді в Парижі, є непоганим результатом. Проте колишня чемпіонка Європи та світу визнала, що у цьому виді спорту існують проблеми. Зокрема, йдеться про стрибки у довжину.

Марина Бех-Романчук дорогою на тренування. Фото: instagram.com/marynabekh/

Майбутнє Бех-Романчук

Ольга Саладуха не сумнівалася, що Марина Бех-Романчук могла поборотися за медаль у Парижі, проте 29-річна спортсменка невдало виступила на Іграх-2024. Також голова ФЛАУ нагадала, що у стрибках у довжину виступатимуть Ганна Красуцька та Ольга Корсун. При цьому Саладуха сподівається, що Бех-Романчук не завершуватиме кар'єру і виступить у Лос-Анджелесі.

Голова ФЛАУ Ольга Саладуха. Фото: instagram.com/olga_saladukha/

"Цей вид легкої атлетики ніколи не збирав багато людей у секторі, а особливо дівчат. Нас завжди було 12-15 спортсменок на дорослому чемпіонаті України, і іноді навіть 3-4 легкоатлетки виконували олімпійський норматив. Тож конкуренція була. Крім того, в Україні міцні традиції у потрійному стрибку. Це й Інеса Кравець, і Олена Говорова, і я, і Марина Бех-Романчук", — пояснила Саладуха.

Нагадаємо, чемпіонка Олімпіади-2024 Ярослава Магучіх відверто розповіла про свої статки.

Чемпіонка Європи у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук взяла участь у відвертій фотосесії.