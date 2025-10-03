Саленко объяснил, что не так с игрой в еврокубках

Игроки "Динамо" перед поединком. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В 1-м туре основного этапа Лиги конференций киевское "Динамо" уступило английскому "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. Несмотря на неплохое начало встречи, команда Александра Шовковского не сумела создать ни одного реального момента у ворот соперника. Даже численное преимущество не помогло киевлянам переломить ход матча.

Экс-нападающий "Динамо" Олег Саленко отметил, что бело-синие выглядели слишком медленно и без креатива, сообщает Footboom.

По мнению бывшего футболиста, отсутствие нужного темпа и командного движения не позволило использовать слабые стороны британского клуба, который действовал прямолинейно, но уверенно.

"Динамовец" Алиу Тиаре (справа) против Эдди Нкетии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Особое внимание он обратил на эпизод с травмой защитника Тараса Михавко. По мнению Саленко, реакция тренерского штаба на этот момент оказалась слишком затянутой, что повлияло на игру команды и совпало с пропущенным голом.

Вопросы к тренерскому штабу "Динамо"

Бывший форвард также усомнился в решениях наставников по составу. Отсутствие системной игры как в обороне, так и в атаке, а также сомнительные кадровые шаги, по его мнению, стали ключевыми проблемами киевлян.

"Я видел много ошибок в действиях "Динамо" и в организации игры. Медленная реакция на замену, отсутствие подстраховки в обороне, слабая поддержка форвардов — все это бросалось в глаза. Ярмоленко выглядел пассивно, а атакующие игроки не получали достаточного количества передач. В итоге мне стыдно за такой футбол", — рассказал Саленко.

Свой следующий поединок в Лиге Конференций "Динамо" проведет 23 октября на выезде против "Самсунспора".

Напомним, ранее главный тренер "Динамо" Александр Шовковский удивил комментарием о причинах поражения команды.

Тем временем сборная Украины осталась без важного игрока накануне матчей отбора на ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.