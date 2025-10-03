Відео
Саленко безжально вказав на помилки Динамо в Лізі Конференцій

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 11:01
Саленко пояснив, що не так з грою в єврокубках
Гравці "Динамо" перед поєдинком. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У 1-му турі основного етапу Ліги конференцій київське "Динамо" поступилося англійському "Кристал Пелас" із рахунком 0:2. Попри непоганий початок зустрічі, команда Олександра Шовковського не зуміла створити жодного реального моменту біля воріт суперника. Навіть чисельна перевага не допомогла киянам переломити хід матчу.

Екснападник "Динамо" Олег Саленко зазначив, що біло-сині виглядали надто повільно та без креативу, повідомляє Footboom.

Читайте також:

На думку колишнього футболіста, відсутність потрібного темпу та командного руху не дала змоги використати слабкі сторони британського клубу, який діяв прямолінійно, але впевнено.

Алиу Тиаре
"Динамівець" Аліу Тіаре (праворуч) проти Едді Нкетії. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Особливу увагу він звернув на епізод із травмою захисника Тараса Михавка. На думку Саленка, реакція тренерського штабу на цей момент виявилася надто затягнутою, що вплинуло на гру команди та збіглося з пропущеним голом.

Питання до тренерського штабу "Динамо"

Колишній форвард також засумнівався в рішеннях наставників щодо складу. Відсутність системної гри як в обороні, так і в атаці, а також сумнівні кадрові кроки, на його думку, стали ключовими проблемами киян.

"Я бачив багато помилок у діях "Динамо" і в організації гри. Повільна реакція на заміну, відсутність підстраховки в обороні, слабка підтримка форвардів — усе це впадало в очі. Ярмоленко виглядав пасивно, а атакувальні гравці не отримували достатньої кількості передач. У підсумку мені соромно за такий футбол", — розповів Саленко.

Свій наступний поєдинок у Лізі Конференцій "Динамо" проведе 23 жовтня на виїзді проти "Самсунспора".

Нагадаємо, раніше головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський здивував коментарем про причини поразки команди.

Тим часом збірна України залишилася без важливого гравця напередодні матчів відбору на ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Олег Саленко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
