Саленко объяснил причину неудач Динамо и Шахтера

Экс-нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился впечатлениями от матчей шестого тура украинской Премьер-лиги. По его мнению, столичный клуб остается нестабильным, несмотря на результативные матчи в атаке.

Бывший форвард отметил, что у киевлян сохраняются серьезные проблемы в обороне, сообщает Sport.ua.

Олег Саленко считает, что команда Александра Шовковского пока не демонстрирует прогресса и вызывает сомнения в предстоящем выступлении в Лиге конференций.

Саленко также остановился на игре "Шахтера" против "Зари". Он обратил внимание на то, что донецкая команда имела игровое преимущество, но победу смогла вырвать только в концовке, а луганчане сумели навязать серьезную борьбу.

Взгляд Саленко на чемпионат Украины

По словам бывшего нападающего, к главным разочарованиям старта сезона он относит "Динамо". Он считает, что оба украинских гранда выступают неубедительно и не демонстрируют уровень, достойный международной арены.

"Сегодняшнее Динамо выглядит совсем не так, как во времена моей карьеры. В чемпионате команда выходит на поле не в роли фаворита, а лишь одного из соперников. "Шахтер" тоже не показывает стабильности, а общий уровень УПЛ оставляет вопросы. Мне жаль, что болельщики получают такой футбол, ведь украинский чемпионат должен быть сильнее", — сказал Саленко.

