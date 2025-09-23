Саленко пояснив причину невдач Динамо та Шахтаря

Олександр Шовковський керує грою "Динамо". Фото: УНІАН

Екснападник київського "Динамо" Олег Саленко поділився враженнями від матчів шостого туру української Прем'єр-ліги. На його думку, столичний клуб залишається нестабільним, попри результативні матчі в атаці.

Колишній форвард зазначив, що у киян зберігаються серйозні проблеми в обороні, повідомляє Sport.ua.

Олег Саленко вважає, що команда Олександра Шовковського поки не демонструє прогресу і викликає сумніви в майбутньому виступі в Лізі конференцій.

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: УНІАН

Саленко також зупинився на грі "Шахтаря" проти "Зорі". Він звернув увагу на те, що донецька команда мала ігрову перевагу, але перемогу змогла вирвати тільки в кінцівці, а луганчани зуміли нав'язати серйозну боротьбу.

Олег Саленко (ліворуч) під час матчу ветеранів. Фото: УНІАН

Погляд Саленка на чемпіонат України

За словами колишнього нападника, до головних розчарувань старту сезону він відносить "Динамо". Він вважає, що обидва українські гранди виступають непереконливо і не демонструють рівень, гідний міжнародної арени.

"Сьогоднішнє Динамо виглядає зовсім не так, як за часів моєї кар'єри. У чемпіонаті команда виходить на поле не в ролі фаворита, а лише одного із суперників. "Шахтар" теж не показує стабільності, а загальний рівень УПЛ залишає питання. Мені шкода, що вболівальники отримують такий футбол, адже український чемпіонат має бути сильнішим", — сказав Саленко.

