Главная Спорт Саленко объяснил, чем рискует Ванат после ухода из Динамо

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 14:43
Саленко оценил переход Ваната в Жирону
Владислав Ванат (в центре) на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Экс-нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился своим мнением о переходе Владислава Ваната в испанскую "Жирону". По его словам, сам факт трансфера в Ла Лигу уже является шагом вперед для украинского нападающего.

При этом известный в прошлом футболист предостерег Ваната от ошибок в интервью Sport.ua

Олег Саленко отметил, что в условиях войны в Украине и падения уровня местного чемпионата переезд в Испанию выглядит логичным выбором. В то же время он подчеркнул, что в "Динамо" для Ваната создавали много моментов, а в Ла Лиге придется больше работать самому. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Саленко посоветовал Ванату

По мнению бывшего форварда, время для такого перехода оказалось удачным. "Жирона" находится в непростом положении, и если Ванат сумеет закрепиться в составе, то его профессиональный рост будет заметно выше, чем в УПЛ.

"Этот переход абсолютно оправдан для молодого форварда. В Испании у него будут другие задачи, и важно, чтобы он научился больше работать с мячом вдали от штрафной. Если рядом останется Цыганков, то адаптация пойдёт быстрее, и шансы на успех возрастут. Ла Лига подходит Ванату по стилю, в Англии или Германии ему было бы гораздо сложнее", — отметил Саленко. 

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис принял важное кадровое решение по поводу персонала клуба. 

Наставник сборной Украины Сергей Ребров решил проблему, которая могла помешать команде в матче с Францией. 

