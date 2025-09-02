Відео
Саленко пояснив, чим ризикує Ванат після відходу з Динамо

Саленко пояснив, чим ризикує Ванат після відходу з Динамо

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 14:43
Саленко пояснив, на що чекати Ванату в Іспанії
Владислав Ванат (у центрі) на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Екснападник київського "Динамо" Олег Саленко поділився своєю думкою щодо переходу Владислава Ваната в іспанську "Жирону". За його словами, сам факт трансферу в Ла-Лігу вже є кроком уперед для українського нападника.

При цьому відомий у минулому футболіст застеріг Ваната від помилок в інтерв'ю Sport.ua.

Олег Саленко зазначив, що в умовах війни в Україні та падіння рівня місцевого чемпіонату переїзд до Іспанії виглядає логічним вибором. Водночас він підкреслив, що в "Динамо" для Ваната створювали багато моментів, а в Ла-Лізі доведеться більше працювати самому.

Владислав Ванат
Владислав Ванат на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Саленко порадив Ванату

На думку колишнього форварда, час для такого переходу виявився вдалим. "Жирона" перебуває в непростому становищі, і якщо Ванат зуміє закріпитися в складі, то його професійний ріст буде помітно вищим, ніж в УПЛ.

"Цей перехід абсолютно виправданий для молодого форварда. В Іспанії в нього будуть інші завдання, і важливо, щоб він навчився більше працювати з м'ячем далеко від штрафного. Якщо поруч залишиться Циганков, то адаптація піде швидше, і шанси на успіх зростуть. Ла-Ліга підходить Ванату за стилем, в Англії чи Німеччині йому було б набагато складніше", — зазначив Саленко.

Нагадаємо, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс ухвалив важливе кадрове рішення щодо персоналу клубу.

Наставник збірної України Сергій Ребров розв'язав проблему, яка могла завадити команді в матчі з Францією.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
