Главная Спорт Сауль Альварес считает себя победителем боя с Кроуфордом

Сауль Альварес считает себя победителем боя с Кроуфордом

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 13:02
Реакция Канело на поражение от Кроуфорда удивила фанатов
Сауль Альварес во время поединка. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Бывший абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес поделился эмоциями после поражения от Теренса Кроуфорда. Поединок в Лас-Вегасе завершился единогласным решением судей в пользу американца, который завоевал все чемпионские пояса.

Канело недоволен исходом матча, мексиканец намекнул на скорое возвращение, о чем он сообщил в соцсети X

Читайте также:

Теренс Кроуфорд уверенно контролировал ход боя, действуя точнее и быстрее, чем соперник. Канело пытался перехватить инициативу, но в решающие моменты не смог навязать привычный темп и переломить ход встречи.

Канело и Теренс Кроуфорд
Канело наносит удар по сопернику. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Поражение мексиканца стало одним из главных событий года в мировом боксе. Эксперты отмечают, что этот результат открывает новые перспективы в дивизионе и поднимает вопрос о будущем Альвареса.

Что сказал Канело

После боя Альварес обратился к болельщикам, подчеркнув, что принял результат с достоинством и благодарностью. Он отметил, что для него важнее всего семья и поддержка фанатов, которые всегда были рядом в победах и поражениях.

"Я горжусь своим путем в боксе и всем, чего удалось достичь. Это поражение я воспринимаю как часть истории и как шанс стать сильнее. Хочу поблагодарить команду и болельщиков, которые верили в меня. Для меня главным всегда останется Мексика и люди, которые поддерживают меня повсюду", — заявил Альварес. 

Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд одерживает победу. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Отдельно стоит отметить достижения Канело: мексиканец провел более 65 боев на профессиональном ринге, одержал 63 победы и становился абсолютным чемпионом во втором среднем весе. Его карьера включает громкие поединки с Геннадием Головкиным, Мигелем Котто и другими звездами, что делает его одним из самых успешных боксеров современности. 

Напомним, ранее Джейк Пол раскритиковал Сауля Альвареса за поражение в поединке с Теренсом Кроуфордом. 

В Саудовской Аравии уже решили, какая звезда бокса станет следующим соперником для американца Кроуфорда. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
