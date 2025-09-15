Відео
Сауль Альварес вважає себе переможцем бою з Кроуфордом

Сауль Альварес вважає себе переможцем бою з Кроуфордом

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 13:02
Реакція Канело на поразку від Кроуфорда здивувала фанатів
Сауль Альварес під час поєдинку. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Колишній абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль "Канело" Альварес поділився емоціями після поразки від Теренса Кроуфорда. Поєдинок у Лас-Вегасі завершився одноголосним рішенням суддів на користь американця, який завоював усі чемпіонські пояси.

Канело незадоволений результатом матчу, мексиканець натякнув на швидке повернення, про що він повідомив у соцмережі X.

Читайте також:

Теренс Кроуфорд упевнено контролював перебіг бою, діючи точніше та швидше, ніж суперник. Канело намагався перехопити ініціативу, але у вирішальні моменти не зміг нав'язати звичний темп та переломити хід зустрічі.

Канело и Теренс Кроуфорд
Канело завдає удару по супернику. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Поразка мексиканця стала однією з головних подій року у світовому боксі. Експерти зазначають, що цей результат відкриває нові перспективи в дивізіоні та порушує питання про майбутнє Альвареса.

Що сказав Канело

Після бою Альварес звернувся до вболівальників, наголосивши, що прийняв результат із гідністю та вдячністю. Він зазначив, що для нього найважливіше сім'я і підтримка фанатів, які завжди були поруч у перемогах і поразках.

"Я пишаюся своїм шляхом у боксі та всім, чого вдалося досягти. Цю поразку я сприймаю як частину історії та як шанс стати сильнішим. Хочу подякувати команді та вболівальникам, які вірили в мене. Для мене головним завжди залишиться Мексика і люди, які підтримують мене всюди", — заявив Альварес.

Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд здобуває перемогу. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Окремо варто відзначити досягнення Канело: мексиканець провів понад 65 боїв на професійному рингу, здобув 63 перемоги та ставав абсолютним чемпіоном у другій середній вазі. Його кар'єра включає гучні поєдинки з Геннадієм Головкіним, Мігелем Котто та іншими зірками, що робить його одним із найуспішніших боксерів сучасності.

Нагадаємо, раніше Джейк Пол розкритикував Сауля Альвареса за поразку в поєдинку з Теренсом Кроуфордом.

У Саудівській Аравії вже вирішили, яка зірка боксу стане наступним суперником для американця Кроуфорда.

спорт бокс Сауль Альварес боксер Теренс Кроуфорд
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
